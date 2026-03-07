梅莉史翠普獻聲狸想世界 玩心大發

影后梅莉史翠普受邀為《狸想世界》獻聲，很開心地答應，更透露自己很喜歡河狸。（達志影像）

導演丹尼爾合作傳奇巨星 驚喜難忘

皮克斯新作《狸想世界》主打可愛動物、充滿想像力的世界觀，首映後大獲好評。（迪士尼提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

導演丹尼爾鍾（左）和製片妮可派藍迪斯葛蘭達接受本報專訪，分享製作《狸想世界》的有趣歷程。（達志影像）

皮克斯全新原創動畫《狸想世界》以風格大膽、節奏明快的喜劇冒險，帶領觀眾進入美麗又狂野的動物世界。電影由《熊熊遇見你》導演丹尼爾鍾、攜手《超人特攻隊2》製片妮可派藍迪斯葛蘭達，片中豪華配音陣容同樣是一大亮點，還找來奧斯卡影后梅莉史翠普為「昆蟲女王」獻聲，氣場十足。

電影在北美首映後獲得絕佳好評，丹尼爾表示，他們很早就確立電影的喜劇調性，再發展角色與故事。妮可也補充，電影同時具備情感張力，也有大量動作場面，到了最後甚至帶點驚悚感。但幽默始終是關鍵，它能把觀眾帶進這個世界。」

提到梅莉為「昆蟲女王」獻聲，妮可透露一開始丹尼爾想找「像梅莉史翠普」的人來配音，「後來我們想說，那為什麼不直接問她呢？」結果他們透過視訊向梅莉介紹電影構想就非常順利，「我們很快就感覺到她已經被吸引了，她還指向窗外，說她家附近的池塘真的有一個河狸的家！這大概就是命運吧！」

導演丹尼爾也對於能與這位傳奇演員合作直呼難忘，「我原本以為跟梅莉合作會非常緊張，但她其實非常輕鬆、親切。她在錄音時充滿玩心，也願意嘗試各種不同聲線與詮釋方式。」

雖然電影相當爆笑，丹尼爾感性表示，核心訊息仍是人與動物間如何連結與共存，製片妮可也說，參與一部皮克斯電影，既是一種榮耀，也是一種責任，「希望作品能傳達出真正有意義的訊息。」《狸想世界》將於3月11至15日搶先上映口碑場，18日正式在台上映。

