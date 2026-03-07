胡瓜賈永婕熱血飛日力挺台灣隊 阿翔大喊台灣人炸裂東京

郭忠祐（左起）、阿翔、胡瓜與賴慧如舉著隊旗為台灣隊應援。（下面一位YT提供）

阿翔直呼台灣人炸裂東京 WBC台日戰敗北 瑪菲司送5000份雞排成殘念

賈永婕連兩天到場觀賽，為台灣隊熱情應援。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、陽昕翰／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋熱血開打，為了「挺台灣」，台灣大批球迷飛往日本應援，幾乎把客場變主場。演藝圈也不缺席，包含胡瓜、賈永婕、阿翔、賴慧如以及網紅蔡阿嘎等人都現身東京巨蛋，用行動替台灣隊加油打氣。

瑪菲司赴東京看球賽，替台灣隊打氣。（翻攝自臉書）

儘管台灣隊接連兩戰都吞下敗仗，仍澆不熄台灣人的熱情，應援曲《台灣尚勇》持續響徹東京巨蛋，眾星也連日進場觀賽，展現滿滿支持。胡瓜前天就和現場球迷在東京巨蛋齊聲高喊加油，還不忘喊出招牌口號「下面一位」，氣氛嗨到最高點；昨晚他與兒子胡釋安一起觀賽，賽前更與阿翔、郭忠祐及賴慧如等人合體拍照，持續為台灣選手集氣。

阿翔這次更帶著就讀小學棒球隊的兒子一起進場觀賽，父子倆難掩興奮。他笑說，這幾天比賽幾乎被台灣球迷「包場」，直呼：「台灣人把東京巨蛋變成台北大巨蛋了！」還觀察到附近地鐵站和餐廳到處都是台灣人，感嘆「台灣人真的炸裂東京」。

同樣不缺席的還有賈永婕，她昨天在台日戰開打前，還在社群號召球迷到東京巨蛋附近廣場集合應援，事後她幽默分享，許多球迷拿著台灣隊帽子和棒球找她簽名，「我現在練出很好的棒球簽名了，不容易捏！」

此外，「電商女王」瑪菲司昨晚也到場觀賽，並在社群號召世界各地的台灣人一起站出來，發出「雞排祭品文」，豪氣表示若台灣擊敗日本就送出5000份雞排。雖然最後未能如願，仍吸引大批網友留言打氣，展現滿滿台灣式應援熱情。

台灣隊今將迎來第三戰對上捷克，胡瓜和賈永婕都透露，今天將繼續進場為Team Taiwan集氣。

