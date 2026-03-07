自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜賈永婕熱血飛日力挺台灣隊 阿翔大喊台灣人炸裂東京

郭忠祐（左起）、阿翔、胡瓜與賴慧如舉著隊旗為台灣隊應援。（下面一位YT提供）郭忠祐（左起）、阿翔、胡瓜與賴慧如舉著隊旗為台灣隊應援。（下面一位YT提供）

阿翔直呼台灣人炸裂東京 WBC台日戰敗北 瑪菲司送5000份雞排成殘念

賈永婕連兩天到場觀賽，為台灣隊熱情應援。（翻攝自臉書）賈永婕連兩天到場觀賽，為台灣隊熱情應援。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、陽昕翰／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋熱血開打，為了「挺台灣」，台灣大批球迷飛往日本應援，幾乎把客場變主場。演藝圈也不缺席，包含胡瓜、賈永婕、阿翔、賴慧如以及網紅蔡阿嘎等人都現身東京巨蛋，用行動替台灣隊加油打氣。

瑪菲司赴東京看球賽，替台灣隊打氣。（翻攝自臉書）瑪菲司赴東京看球賽，替台灣隊打氣。（翻攝自臉書）

儘管台灣隊接連兩戰都吞下敗仗，仍澆不熄台灣人的熱情，應援曲《台灣尚勇》持續響徹東京巨蛋，眾星也連日進場觀賽，展現滿滿支持。胡瓜前天就和現場球迷在東京巨蛋齊聲高喊加油，還不忘喊出招牌口號「下面一位」，氣氛嗨到最高點；昨晚他與兒子胡釋安一起觀賽，賽前更與阿翔、郭忠祐及賴慧如等人合體拍照，持續為台灣選手集氣。

阿翔這次更帶著就讀小學棒球隊的兒子一起進場觀賽，父子倆難掩興奮。他笑說，這幾天比賽幾乎被台灣球迷「包場」，直呼：「台灣人把東京巨蛋變成台北大巨蛋了！」還觀察到附近地鐵站和餐廳到處都是台灣人，感嘆「台灣人真的炸裂東京」。

同樣不缺席的還有賈永婕，她昨天在台日戰開打前，還在社群號召球迷到東京巨蛋附近廣場集合應援，事後她幽默分享，許多球迷拿著台灣隊帽子和棒球找她簽名，「我現在練出很好的棒球簽名了，不容易捏！」

此外，「電商女王」瑪菲司昨晚也到場觀賽，並在社群號召世界各地的台灣人一起站出來，發出「雞排祭品文」，豪氣表示若台灣擊敗日本就送出5000份雞排。雖然最後未能如願，仍吸引大批網友留言打氣，展現滿滿台灣式應援熱情。

台灣隊今將迎來第三戰對上捷克，胡瓜和賈永婕都透露，今天將繼續進場為Team Taiwan集氣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中