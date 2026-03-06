自由電子報
娛樂 最新消息

TPE48更名公演秀新曲 伊品站C位表演壓力大

TPE48正式更名，團員笑說有時還是會習慣喊成舊團名，伊品（中）則圓夢站上C位表演。（記者胡舜翔攝）TPE48正式更名，團員笑說有時還是會習慣喊成舊團名，伊品（中）則圓夢站上C位表演。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48，今晚開始也將連續3天在華山烏梅劇院舉辦「RESET」公演，23歲的伊品終於圓夢，首次站上C位表演，覺得對自己意義重大。

TPE48將推出新單曲《偷偷被你打敗》，伊品說：「單曲很粉紅泡泡。」團員也希望把這首歌當成3月14日白色情人節送給粉絲最好的禮物。

伊品站上C位，有段時間因勤練歌舞壓力太大，運動量大食慾卻不好，吃兩口就飽了，166公分卻瘦到不滿40公斤，常被誤以為營養不良，她一度多慮以為生病了，還憂心說「生命快走到盡頭」，甚至傳訊息給媽媽說：「我覺得快死了！」媽媽則說：「可能是妳抗壓性太強，身體覺得有壓力，但妳沒感受到。」伊品表示：「我平常不會給自己壓力，而是去做好，但這陣子變得敏感，很想證明自己。」

隊長易沄最愛吃巧克力，日前她成為全團第一個公演滿百場的成員，公司送她巧克力花束讓她超開心，還曾因為自己的巧克力被其他團員誤吃而大哭。網友好奇團員的瀏海怎麼都不會亂掉？易沄透露：「我們都用睫毛膠黏住瀏海，風吹雨打都不會動。」

點圖放大
點圖放大

