3月颳韓流》BTS回歸舞台全球直播 TWICE出道10年登大巨蛋

BTS 7位成員即將合體，於21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix全程直播。

（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕3月K-POP圈必定夯翻天，全球兩大團體「BTS」防彈少年團與女團TWICE幾乎同時出動，前者透過全球直播回歸舞台，後者攻占臺北大巨蛋連唱3天，讓粉絲開心表示：「3月就是超嗨K-POP月！」

TWICE十週年巡演開始暖身，限時限量快閃店搶先登場。（Live Nation Taiwan提供）

Netflix昨公開BTS演唱會預告與海報，宣布回歸舞台將於台灣時間3月21日晚間7點全球同步直播。這次回歸對BTS意義重大，7位成員再度合體，帶著全新專輯《ARIRANG》重返舞台。

預告片中，BTS對粉絲深情喊話「真的很想念你們」，提到過去向ARMY（粉絲名）承諾一定會回來，如今終於兌現。回歸舞台選在首爾地標光化門廣場舉行，象徵韓國傳統文化與流行音樂交織的視覺震撼，讓粉絲期待爆表。

迎接出道10週年的TWICE，確定3月20日至22日連續3天唱進大巨蛋，更讓ONCE（粉絲名）瘋狂的是，開唱前還有官方快閃店暖身活動，將於3月14日至23日在華山1914文化創意產業園區登場；現場不只販售演唱會周邊，還設計多個拍照打卡區，其中最吸睛的就是「9位成員親筆簽名球衣」，被粉絲視為鎮店之寶。

TWICE快閃店採「線上實名預約制」，粉絲可於8日上午11點透過拓元系統預約方能入場。

