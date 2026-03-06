自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

3月颳韓流》BTS回歸舞台全球直播 TWICE出道10年登大巨蛋

3月颳韓流》BTS回歸舞台全球直播 TWICE出道10年登大巨蛋BTS 7位成員即將合體，於21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix全程直播。
（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕3月K-POP圈必定夯翻天，全球兩大團體「BTS」防彈少年團與女團TWICE幾乎同時出動，前者透過全球直播回歸舞台，後者攻占臺北大巨蛋連唱3天，讓粉絲開心表示：「3月就是超嗨K-POP月！」

TWICE十週年巡演開始暖身，限時限量快閃店搶先登場。（Live Nation Taiwan提供）TWICE十週年巡演開始暖身，限時限量快閃店搶先登場。（Live Nation Taiwan提供）

Netflix昨公開BTS演唱會預告與海報，宣布回歸舞台將於台灣時間3月21日晚間7點全球同步直播。這次回歸對BTS意義重大，7位成員再度合體，帶著全新專輯《ARIRANG》重返舞台。

預告片中，BTS對粉絲深情喊話「真的很想念你們」，提到過去向ARMY（粉絲名）承諾一定會回來，如今終於兌現。回歸舞台選在首爾地標光化門廣場舉行，象徵韓國傳統文化與流行音樂交織的視覺震撼，讓粉絲期待爆表。

迎接出道10週年的TWICE，確定3月20日至22日連續3天唱進大巨蛋，更讓ONCE（粉絲名）瘋狂的是，開唱前還有官方快閃店暖身活動，將於3月14日至23日在華山1914文化創意產業園區登場；現場不只販售演唱會周邊，還設計多個拍照打卡區，其中最吸睛的就是「9位成員親筆簽名球衣」，被粉絲視為鎮店之寶。

TWICE快閃店採「線上實名預約制」，粉絲可於8日上午11點透過拓元系統預約方能入場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中