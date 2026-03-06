自由電子報
娛樂 最新消息

張清芳揪12星友攻蛋 為長照募8億

張清芳愛心不落人後，為了公益宣布攻蛋開唱。（上引娛樂提供）張清芳愛心不落人後，為了公益宣布攻蛋開唱。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌壇東方不敗」張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆一年，昨天宣布4月26日在台北小巨蛋舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，她號召張艾嘉、「哈林」庾澄慶、李翊君、Ella、巫啟賢、梁文音、許富凱、鳳小岳等歌手同台，還有林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳共襄盛舉，為長照醫療籌募興建基金。

哈林受邀參與張清芳的慈善演唱會。（資料照，記者王文麟攝）哈林受邀參與張清芳的慈善演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

為了籌建長照大樓，張清芳發願集結各界善款，目標8億元，當初為了公益演唱會場地，她公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡。如今張清芳順利拿到了檔期，更邀請多年來彼此欣賞、相互扶持的星友共同參與。

張清芳揪12星友攻蛋 為長照募8億Ella受邀參與張清芳的慈善演唱會。
（資料照，記者胡舜翔攝）

談到醫院缺工與缺病床等社會問題，張清芳語氣格外真切，她說：「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子，醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。

張清芳連續7年親赴醫院義唱，集結天王天后好友到醫院慰勞第一線護理人員。她表示：「我唱歌給護理人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們，工作不能說放假就放假，更不奢望、不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」

張清芳力邀12位藝人參與小巨蛋慈善演唱會，認為這場演出不只是重返舞台，更是一場為偏鄉長輩築家的行動。她談到：「2025年起我擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立完整醫療系統的長照機構。今年4月26號，我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者，感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」

