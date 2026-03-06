「桃園鐵玫瑰熱音賞」開跑 王治平、姑慕廣發武林帖

王治平（左）與姑慕．巴紹出席「桃園鐵玫瑰熱音賞」記者會。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人王治平受邀擔任「桃園鐵玫瑰熱音賞」評審團總召，昨天與金曲歌手姑慕．巴紹攜手出席記者會，姑慕．巴紹曾是鐵玫瑰熱音賞的參賽者，更榮獲第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，音樂實力備受肯定。

姑慕．巴紹擔任本屆推廣大使，很感恩過去參與鐵玫瑰熱音賞，讓她有機會分享自己的作品，開啟對創作的信心，也給所有熱愛音樂創作的朋友一個很棒的平台。她表示：「音樂創作就像呼吸，去感受每一口不同的氣息，就像感受生活；而演出就像生命的綻放，呈現我和我的人生，所以格外珍惜每一個讓大家有機會認識姑慕的舞台。」



近來王治平正在製作動力火車、郁可唯、曾沛慈的音樂作品，閒暇時間也在Live House演唱，與一些優秀的音樂夥伴切磋音樂。

王治平替參賽者提供專業建議，認為音樂創作有兩大要點，一是旋律，需要有辨識度且有記憶點；二是歌詞要真實具有畫面，才能釋放情緒張力。他談到：「舞台上要有穩定台風、熟練演出，最重要的是能透過歌聲唱出誠懇的靈魂。」

「桃園鐵玫瑰熱音賞」邁入第14屆，總獎金高達新臺幣150萬元，並為決賽入圍者打造專業培訓，今年特別與「1500聲量音創學院」合作校園組通識課程，協助選手強化音樂創作基礎與產業認識，全面提升整體實力與市場競爭力，廣邀海內外優秀的音樂創作者報名參賽。

