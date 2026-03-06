台灣WBC首戰吞敗 柯叔元開鏡沒心情 陳子強不認假公益真斂財 被問女總裁金援急落跑

柯叔元（左起）戲約不斷，在新戲和顏曉筠、翁家明合作。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元和翁家明等人昨出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會，活動時間恰巧是2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰對上澳洲，柯叔元受訪時相當關心台澳大戰比數，得知台灣隊落敗，他相當詫異，情緒低落直呼：「大家解散了，沒有心情（受訪）了！」跟許多台灣球迷沒心情上班上課一樣。

柯叔元戲裡和顏曉筠是年紀相仿的鄰居，戲外兩人其實相差22歲，柯叔元狂虧顏曉筠有老靈魂，「臉遮起來的話，聲音低沉得像歐巴桑一樣，演同齡沒問題！」而龍語申演柯叔元的兒子，為角色剪了有年代感娃娃頭，龍語申打趣稱叫柯叔元「爸」一點都不嘴軟。

顏曉筠去年11月騎機車發生車禍，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，經過手術後以鋼板及鋼釘固定，經過3個月休養，她持續復健，但左手依然無法舉過肩。她透露現在不敢騎機車，改搭捷運、公車，翁家明開玩笑問她搭大眾運輸是否會坐優先席，她笑回：「有帶輔具可以啦！」

陳子強被問任何敏感問題都大打太極，最後提前離席。（記者潘少棠攝）

此外，陳子強日前遭爆陷入感情與財務糾紛，與合作多年的女總裁去年底交往，對方資助陳子強的文創事業，沒想到年初分手，陳子強翻臉不認人。對此，陳子強昨原本答應接受訪問，拍完照後卻消失，訪問進行到一半才現身，但面對問題都鬼打牆，最後以「趕高鐵」為理由遁逃，讓現場眾人面面相覷。

對於各種爭議，陳子強只重複回：「都交給公司、法律處理了。」對敏感問題則稱「律師都知道」。另外被控「假公益、真斂財」，他稱出道多年，從沒叫人投資，一旁經紀人搶答「公益捐款都有收據」，並說一切委交律師，不便再回應。

