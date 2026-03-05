陽帆合作怕胖團默契足 安吉送湯圓打氣

陽帆（左）昨天與怕胖團合體練團，首次見面笑喊默契十足，變年輕了。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王陽帆昨天與怕胖團合體練團，即將在大港開唱音樂祭開唱，暌違多年再次重拾歌手身分，陽帆表示：「第一次見到怕胖團就默契十足，甚至還把我的歌曲改編成搖滾版，唱起來也感覺自己變年輕了。」陽帆的愛女「ANGIE」安吉也現身練團室，特別送上湯圓給老爸打氣。

陽帆（中）為大港開唱練團，女兒安吉現身探班。（出日音樂提供）

談到這次合作的夯曲《揚帆》，陽帆表示：「這首歌已經陪我45年了，沒想到透過怕胖團的重新編曲，變得更具活力。」怕胖團則稱讚陽帆本尊氣勢非凡，一開口就能感受到強大歌唱實力，主唱閃亮提到：「非常榮幸今年大港開唱能跟陽帆大哥合作，甚至還能改編他的經典作，不僅讓一首時代金曲注入熱鬧搖滾元素，連家人都會點頭跟著唱，足見陽帆有多大影響力。」

首度受邀參加大港開唱音樂祭，陽帆特別感謝「Freddy」林昶佐的牽線，他說：「我跟Freddy是多年舊識，過去他就不斷邀請我去唱大港，還說我的歌符合大港現場意境，終於今年有機會讓《揚帆》在高雄港邊響起。」至於眾人期待的經典角色「陽婆婆」是否登場？陽帆賣關子回應：「我要先去問問『她』本人的意願。」

