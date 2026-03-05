自由電子報
娛樂 最新消息

蕭煌奇婚後現身 幸福稱每天當爸 4月助陣陳怡婷開唱

新婚的蕭煌奇（左）與康康（右）合體站台，將擔任陳怡婷的演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）新婚的蕭煌奇（左）與康康（右）合體站台，將擔任陳怡婷的演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇年初宣布結婚喜訊，昨天婚後首度公開受訪，與康康一同擔任台語歌手陳怡婷的記者會嘉賓，難掩幸福喜悅。至於正妹老婆是否已懷孕？蕭煌奇顧左右而言他避談，笑稱婚後非常幸福，打趣說每天都在「做人」，是指寫歌做音樂。

蕭煌奇談到：「我每天都在『當爸』，本來也要幫怡婷寫歌，很努力啦，每天都在努力。」由於工作忙碌，坦言還沒時間思考何時舉辦婚禮，「我先努力賺錢啦」，就連蜜月旅行也尚未規劃。

陳怡婷4月18日、19日將在台北國際會議中心開唱，邀來蕭煌奇及康康兩大天王助陣，蕭煌奇聽聞康康在記者會上獻花，忍不住自虧：「我上來是不是要『獻吻』 ，結婚就不能親別人了對不對？誰規定的？反正老婆沒有看到無所謂。」蕭煌奇對於另一半非常保密，康康則是爆料，當初得知蕭煌奇的婚訊，還以為他是跟他的經紀人莉莉結婚。

陳怡婷直呼榮幸，能夠邀請兩位前輩助陣，她在年初才因為子宮肌瘤入院開刀，歷經婦科手術一度讓她擔心生育問題。

陳怡婷透露，起初醫師判斷肌瘤約3、4顆，沒想到手術後發現多達13顆，連醫師都驚訝問：「怎麼撐到現在。」她也表示：「經歷這麼多事，才更能體會生命的可貴，以及家人們的重要，這些經歷會成為我未來更好的養分，成為我唱出更多好歌的歷練。」術後也持續回診，目前復原狀況良好。

