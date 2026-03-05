自由電子報
娛樂 最新消息

許維恩去年罹乳癌 果斷雙乳切除重建 沈玉琳黑白威廉復出螢幕

許維恩（左）去年9月發現罹乳癌，11月手術重建，王家梁貼心照護。（資料照，記者潘少棠攝）許維恩（左）去年9月發現罹乳癌，11月手術重建，王家梁貼心照護。（資料照，記者潘少棠攝）

沈玉琳（左二）昨回歸現身《黑白威廉Fighting》開播記者會，與主持人海產（右起）、夏語心、阿喜開心同台。（記者潘少棠攝）沈玉琳（左二）昨回歸現身《黑白威廉Fighting》開播記者會，與主持人海產（右起）、夏語心、阿喜開心同台。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕演藝圈近年接連傳出健康警訊，許維恩昨證實去年確診乳癌第1期，11月果斷接受雙邊乳房切除及重建手術，下週將恢復工作；而沈玉琳因白血病停工治療，時隔7個月復出，昨現身公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會，氣色紅潤、笑容滿面，開心比出招牌手勢宣告回歸。

許維恩術後恢復良好 重建成果老公喊大

許維恩去年9月健檢時發現乳房有腫瘤，經過穿刺化驗，得知右乳有惡性腫瘤、左乳則有3顆良性腫瘤，為避免日後惡化風險，她聽從醫囑，進行雙邊乳房切除手術。

因乳房切除加上重建屬於大型手術，歷時長達11小時才完成。她印象最深的是從手術室回到病房，就看到老公王家梁為她準備好的花束與卡片，相當感動，只是王家梁太直男，要她自己拿花束上的卡片看，她只能無奈嬌嗔：「我手不能動，你念給我聽。」

術後至今已3個多月，許維恩恢復狀況良好，持續定期回診並服用控制賀爾蒙的藥物。她也透露重建後乳房外觀自然，重建後第一次見到成果時，王家梁甚至脫口而出：「哇，好大喔！」

沈玉琳復出胖10公斤 因化療聲音沙啞

另外，沈玉琳過去與許維恩主持過節目《哈囉你有事嗎？》，他2個月前就得知對方罹癌，身為病友互相關心。他昨除了感謝潘若迪常在病中探望，也感性告白愛妻芽芽細心照料：「現在比剛結婚時多愛她10倍」。

沈玉琳現在狀態好，不過聲音明顯沙啞，沈玉琳表示，這是因為化療的副作用，大概過3個月後聲音就會比較正常，他也比住院前胖了10公斤，強調目前可以算是康復了，等血小板的數值穩定，就不用再住院檢查，接下來就是好好補充營養、增加抵抗力。

