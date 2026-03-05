自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑪姬聯手潔西 科學新娘磨出極致創作 貝爾無框架扮怪人

瑪姬聯手潔西 科學新娘磨出極致創作 貝爾無框架扮怪人瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利為《科學新娘！》接受本報專訪。
（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

瑪姬葛倫霍（中）很開心找到克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利一同演出《科學新娘！》。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（中）很開心找到克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利一同演出《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

演而優則導的好萊塢才女瑪姬葛倫霍再度執導新片《科學新娘！》，並與今年奧斯卡影后呼聲極高的潔西伯克利繼《失去的女兒》後再次攜手，從細膩人性到寓言式怪物敘事，兩人的合作再次深入極致創作。

瑪姬葛倫霍（右二）和潔西伯克利再度合作《科學新娘！》直說兩人都有所成長。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（右二）和潔西伯克利再度合作《科學新娘！》直說兩人都有所成長。（華納兄弟提供）

面對外界看好今年憑《哈姆奈特》封后，潔西語氣平靜：「我不預設任何事情，會發生什麼，就讓它發生吧。」她形容自己總是順流而行，「今天在這條河裡，明天也許在另一條河裡。」比起獎項，她更感激能與拍出偉大作品的女性並肩創作。

瑪姬找到藝術上的姊妹 喚醒潔《科學新娘！》

在《科學新娘！》中，潔西飾演的女子意外身亡，被克里斯汀貝爾飾演的「科學怪人」喚醒，兩人最終成為亡命鴛鴦。她坦言第一次讀劇本時感到恐懼，「我當時感覺像被電擊，不得不一再放下劇本，因為它徹底震撼了我。」直說恐懼、赤裸與興奮同時湧現，甚至無法意識那是什麼狀態。

不過這種近乎失控的感覺，正是瑪姬想要的，她形容潔西是自己「藝術上的姊妹」，再次合作更能毫不費力地潛入創作深層，「這次她完成的工作更加危險、狂野，也更真切。」

至於是否將潔西視為「繆思」，瑪姬否定：「這樣不夠尊重她，她是我的創作夥伴。」潔西也說：「她是我生命中最重要的女人之一，以我從未想過的方式喚醒我，她就像我的馬丁史柯西斯！」

黑暗騎士CP再合作 貝爾承載怪物核心

片中怪物核心，由曾與瑪姬合作《黑暗騎士》的克里斯汀貝爾承載，瑪姬回憶當年兩人都是演員，雖然很欣賞對方但未真正認識。多年後再合作，她成為導演，他走進鏡頭，他們必須完全打開自己，才能完成電影。

貝爾飾演的法蘭克，不只是怪物，而是一個內在空洞、渴望被愛的男人。他創造、佔有、自認給予愛，卻在潔西那句「我寧願不要」前，直視自己的自負與孤獨。

瑪姬形容貝爾帶著毫無保留的心走進片場，而她選擇接住這份脆弱，沒有預設框架，也沒有安全距離。從當年並肩到如今彼此承接風險，他們的轉變讓怪物不再只是恐怖象徵，而成為誠實。《科學新娘！》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中