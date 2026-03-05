瑪姬聯手潔西 科學新娘磨出極致創作 貝爾無框架扮怪人

瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利為《科學新娘！》接受本報專訪。

（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

瑪姬葛倫霍（中）很開心找到克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利一同演出《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

演而優則導的好萊塢才女瑪姬葛倫霍再度執導新片《科學新娘！》，並與今年奧斯卡影后呼聲極高的潔西伯克利繼《失去的女兒》後再次攜手，從細膩人性到寓言式怪物敘事，兩人的合作再次深入極致創作。

瑪姬葛倫霍（右二）和潔西伯克利再度合作《科學新娘！》直說兩人都有所成長。（華納兄弟提供）

面對外界看好今年憑《哈姆奈特》封后，潔西語氣平靜：「我不預設任何事情，會發生什麼，就讓它發生吧。」她形容自己總是順流而行，「今天在這條河裡，明天也許在另一條河裡。」比起獎項，她更感激能與拍出偉大作品的女性並肩創作。

請繼續往下閱讀...

瑪姬找到藝術上的姊妹 喚醒潔《科學新娘！》

在《科學新娘！》中，潔西飾演的女子意外身亡，被克里斯汀貝爾飾演的「科學怪人」喚醒，兩人最終成為亡命鴛鴦。她坦言第一次讀劇本時感到恐懼，「我當時感覺像被電擊，不得不一再放下劇本，因為它徹底震撼了我。」直說恐懼、赤裸與興奮同時湧現，甚至無法意識那是什麼狀態。

不過這種近乎失控的感覺，正是瑪姬想要的，她形容潔西是自己「藝術上的姊妹」，再次合作更能毫不費力地潛入創作深層，「這次她完成的工作更加危險、狂野，也更真切。」

至於是否將潔西視為「繆思」，瑪姬否定：「這樣不夠尊重她，她是我的創作夥伴。」潔西也說：「她是我生命中最重要的女人之一，以我從未想過的方式喚醒我，她就像我的馬丁史柯西斯！」

黑暗騎士CP再合作 貝爾承載怪物核心

片中怪物核心，由曾與瑪姬合作《黑暗騎士》的克里斯汀貝爾承載，瑪姬回憶當年兩人都是演員，雖然很欣賞對方但未真正認識。多年後再合作，她成為導演，他走進鏡頭，他們必須完全打開自己，才能完成電影。

貝爾飾演的法蘭克，不只是怪物，而是一個內在空洞、渴望被愛的男人。他創造、佔有、自認給予愛，卻在潔西那句「我寧願不要」前，直視自己的自負與孤獨。

瑪姬形容貝爾帶著毫無保留的心走進片場，而她選擇接住這份脆弱，沒有預設框架，也沒有安全距離。從當年並肩到如今彼此承接風險，他們的轉變讓怪物不再只是恐怖象徵，而成為誠實。《科學新娘！》已在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法