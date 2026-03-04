自由電子報
娛樂 最新消息

銀赫主持啦啦隊 喊話超越利特拿金鐘

韓團SUPER JUNIOR成員銀赫主持緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》。（記者王文麟攝）韓團SUPER JUNIOR成員銀赫主持緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由韓團SUPER JUNIOR成員銀赫擔任主持的緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》，將於本週六首播。昨舉辦開播記者會，適逢元宵節，銀赫還特地用中文送上祝福，展現誠意。

緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》本週六首播。（記者王文麟攝）緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》本週六首播。（記者王文麟攝）

現場銀赫更自詡為「最厲害主持人」，談到去年入圍金鐘獎的隊長利特，銀赫也信心滿滿地宣戰，目標是成為首位拿下金鐘獎的韓國藝人，「如果可以入圍就非常幸福，我有超越利特的野心，如果能成功就更棒了。」

昨銀赫與擔任輔導員的藤井麻由、製作人B2帶領28位啦啦隊女孩一同亮相。銀赫開心表示，這次來台錄影抱持輕鬆有趣的心情，看到女孩們為夢想努力，也讓他想起自己的練習生時期，「現在的門檻比當時更高、也更困難，真的很不容易。」被問到台韓節目的差異，他認為無論是哪個選秀節目，本質都是逐夢的年輕人面對各種挑戰，「這種感染力是不分國界的。」

女孩們也大讚銀赫相當貼心，他則笑回：「我覺得她們看得非常精準，但如果我今天是評審或老師，可能會展現冷酷無情的一面，所以我很慶幸自己是主持人，可以展現親和力。」

