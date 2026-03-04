（胡如虹和她的藝人朋友們）敵不過想念 在游鴻明歌裡憶青春

擅長寫情歌的游鴻明，是說故事高手，寫的歌很有畫面感。（記者胡舜翔攝）

情歌高手創作有天份 20分鐘寫好一首傳世歌

文／胡如虹 攝影／記者胡舜翔

自從聽說游鴻明要開演唱會後，腦海裡就常浮現他的歌「非要等到愛遠走 分兩頭 才知道多不捨你走」。這一段旋律在他的《戀上一個人》和《戀上另一個人》兩首歌裡都有，當年這兩首歌曾風靡各大專院校，是5、6年級生很難忘的情歌，剛好呼應了游鴻明的演唱會名稱「敵不過想念」。

游鴻明國台語歌都拿手，寫了4百多首歌。（記者胡舜翔攝）

哼著戀上另一個人 自動導航到舊愛家

有些人、有些歌深植在記憶中，敵不過想念，就是想念。

跟游鴻明說他的歌充滿魔力，早就應該開演唱會了，他忍不住笑著說當年很多大專男生在宿舍長廊聽他的歌抒發心事，如今這些人都已成家立業，每次在海外演出，常有人跟他說，聽完演唱會後很有感覺，嘴裡哼著《戀上另一個人》不知不覺開著車就到了初戀情人家門口，副駕座還坐著現在的太太。

游鴻明話一說完，在場的朋友都忍不住哈哈大笑，因為那畫面實在太有想像空間了。

擅長寫情歌的游鴻明，一直是一個說故事高手，寫的歌很有畫面感，旋律的轉折很大，他用音樂說的故事在旋律的堆疊下，將情緒一波波的推高，到了副歌瞬間爆發，但即使在情緒高點，仍有一種壓抑後的釋放，欲言又止最是勾動人心。而且他國台語歌都拿手，寫給黃乙玲、洪榮宏、陳美鳳的台語歌至今仍在KTV的點唱排行榜上。

寫了4百多首歌，要游鴻明選出最喜歡的5首歌，他毫不猶豫的挑了黃乙玲的《無字的情批》、陳美鳳的《繁華攏是夢》，還有《戀上另一個人》、《五月雪》和《愛我》。

他說當初許常德拿《無字的情批》歌詞給他，還講了一個故事給他聽，有一位16歲的台灣小女生和日本中尉相愛，日本戰敗後，中尉無法繼續留在台灣，回國前拿了一封信給她，但因為小女生不會日文，這封信就一直放在抽屜裡。小女生18歲嫁人，到了6、70歲的時候，才鼓起勇氣拿這封給孫女看，對她而言這封信就是一封無字的情批。

胡如虹和她的藝人朋友游鴻明。（記者胡舜翔攝）

無字的情批世紀遺憾 比海角七號早問世

游鴻明聽完故事，花了20分鐘就寫好了《無字的情批》。「這個劇情像不像《海角七號》，但我寫完這首歌的5、6年後《海角七號》才出來。」對於曾有人說《無字的情批》很像電影《海角七號》，游鴻明還忍不住主動提出來，強調《無字的情批》比《海角七號》還早問世。

兩個大時代的故事都有著無法遞達的遺憾和跨越時空的思念，都是經典作品。

20分鐘就寫好一首傳世的歌曲，游鴻明承認自己在音樂創作上確實有一些天份，如果不是進入這個行業不會知道自己有寫歌的天份，所以他也提醒大家進入職場後，看看自己在這個行業是不是吸收的比別人快，規劃能力是不是比別人強，也許可以發現自己以前沒有發掘的天份。

4月北流開唱秒殺 歌迷敲碗加場

18年沒有在台灣開演唱會，游鴻明4月11日在台北流行音樂中心的演唱會一開賣，門票就被搶購一空，恭喜他演唱會大賣，接下來應該可以攻蛋了，他開心的說，明年衝看看！

我想很多歌迷等不及游鴻明明年攻蛋，今年就看他在演唱會上唱《下沙》、《戀上另一個人》，想在他的歌聲裡溫習年輕時愛過、錯過的情事，不如就先加場吧！

那些錯過的人、事，敵不過想念，就放任自己去想念一回吧！

