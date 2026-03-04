自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）敵不過想念 在游鴻明歌裡憶青春

擅長寫情歌的游鴻明，是說故事高手，寫的歌很有畫面感。（記者胡舜翔攝）擅長寫情歌的游鴻明，是說故事高手，寫的歌很有畫面感。（記者胡舜翔攝）

情歌高手創作有天份 20分鐘寫好一首傳世歌

文／胡如虹 攝影／記者胡舜翔

自從聽說游鴻明要開演唱會後，腦海裡就常浮現他的歌「非要等到愛遠走 分兩頭 才知道多不捨你走」。這一段旋律在他的《戀上一個人》和《戀上另一個人》兩首歌裡都有，當年這兩首歌曾風靡各大專院校，是5、6年級生很難忘的情歌，剛好呼應了游鴻明的演唱會名稱「敵不過想念」。

游鴻明國台語歌都拿手，寫了4百多首歌。（記者胡舜翔攝）游鴻明國台語歌都拿手，寫了4百多首歌。（記者胡舜翔攝）

哼著戀上另一個人 自動導航到舊愛家

有些人、有些歌深植在記憶中，敵不過想念，就是想念。

跟游鴻明說他的歌充滿魔力，早就應該開演唱會了，他忍不住笑著說當年很多大專男生在宿舍長廊聽他的歌抒發心事，如今這些人都已成家立業，每次在海外演出，常有人跟他說，聽完演唱會後很有感覺，嘴裡哼著《戀上另一個人》不知不覺開著車就到了初戀情人家門口，副駕座還坐著現在的太太。

游鴻明話一說完，在場的朋友都忍不住哈哈大笑，因為那畫面實在太有想像空間了。

擅長寫情歌的游鴻明，一直是一個說故事高手，寫的歌很有畫面感，旋律的轉折很大，他用音樂說的故事在旋律的堆疊下，將情緒一波波的推高，到了副歌瞬間爆發，但即使在情緒高點，仍有一種壓抑後的釋放，欲言又止最是勾動人心。而且他國台語歌都拿手，寫給黃乙玲、洪榮宏、陳美鳳的台語歌至今仍在KTV的點唱排行榜上。

寫了4百多首歌，要游鴻明選出最喜歡的5首歌，他毫不猶豫的挑了黃乙玲的《無字的情批》、陳美鳳的《繁華攏是夢》，還有《戀上另一個人》、《五月雪》和《愛我》。

他說當初許常德拿《無字的情批》歌詞給他，還講了一個故事給他聽，有一位16歲的台灣小女生和日本中尉相愛，日本戰敗後，中尉無法繼續留在台灣，回國前拿了一封信給她，但因為小女生不會日文，這封信就一直放在抽屜裡。小女生18歲嫁人，到了6、70歲的時候，才鼓起勇氣拿這封給孫女看，對她而言這封信就是一封無字的情批。

胡如虹和她的藝人朋友游鴻明。（記者胡舜翔攝）胡如虹和她的藝人朋友游鴻明。（記者胡舜翔攝）

無字的情批世紀遺憾 比海角七號早問世

游鴻明聽完故事，花了20分鐘就寫好了《無字的情批》。「這個劇情像不像《海角七號》，但我寫完這首歌的5、6年後《海角七號》才出來。」對於曾有人說《無字的情批》很像電影《海角七號》，游鴻明還忍不住主動提出來，強調《無字的情批》比《海角七號》還早問世。

兩個大時代的故事都有著無法遞達的遺憾和跨越時空的思念，都是經典作品。

20分鐘就寫好一首傳世的歌曲，游鴻明承認自己在音樂創作上確實有一些天份，如果不是進入這個行業不會知道自己有寫歌的天份，所以他也提醒大家進入職場後，看看自己在這個行業是不是吸收的比別人快，規劃能力是不是比別人強，也許可以發現自己以前沒有發掘的天份。

4月北流開唱秒殺 歌迷敲碗加場

18年沒有在台灣開演唱會，游鴻明4月11日在台北流行音樂中心的演唱會一開賣，門票就被搶購一空，恭喜他演唱會大賣，接下來應該可以攻蛋了，他開心的說，明年衝看看！

我想很多歌迷等不及游鴻明明年攻蛋，今年就看他在演唱會上唱《下沙》、《戀上另一個人》，想在他的歌聲裡溫習年輕時愛過、錯過的情事，不如就先加場吧！

那些錯過的人、事，敵不過想念，就放任自己去想念一回吧！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中