柳演錫通靈打官司 耍狠撒嬌秒切換

柳演錫將韓劇《神與律師事務所》海外首場宣傳獻給台灣，嘴甜稱見到大家很開心。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星柳演錫為全新韓劇《神與律師事務所》來台出席開播記者會，昨天恰巧碰上元宵節，他除了聊起韓國節日「咬堅果去霉運」的習俗，還現場吃起台式湯圓，用台語甜喊「金賀呷（真好吃）！」全場融化。

柳演錫入境隨俗，吃起台灣湯圓喊「金賀呷（真好吃）」。（記者潘少棠攝）

柳演錫在《神與律師事務所》飾演一名膽小冒失，卻充滿正義感的律師，意外開啟「見鬼體質」被各種冤魂附身，包括混混、偶像等男女老少輪流上身；他得瞬間切換人格，耍狠、撒嬌裝可愛，還要替鬼魂「打官司」，笑稱最具挑戰的是「女偶像靈魂附身，要跳女團舞」。

請繼續往下閱讀...

問到為何接演該劇時，柳演錫表示第一次看到劇本就被吸引，「能在同一部戲裡呈現不同面貌，對演員來說非常有魅力，所以很快決定出演。」

過去柳演錫無論是在《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》或《現在撥打的電話》，多半是理性溫柔的形象，這次難得走開朗路線，他說：「大家會看到比較溫暖、有趣的我。」

為飾演通靈律師，柳演錫特地去找巫師聊天、討論，分享「被附身的人和演員其實很像，都是讓另一個靈魂進入自己。」追問演過許多影視作品，平時如何下戲抽離？他說靠旅行、認識新朋友、專注感興趣的事物上，慢慢把角色放下，並鬆口希望未來嘗試硬漢或武打動作角色，展現更不同的一面。

《神與律師事務所》於3月13日起在Hami Video獨家上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法