娛樂 最新消息

陳意涵圓夢合作郭富城 笑虧老公更興奮

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌合作許富翔執導新片《老子》。（網銀提供）陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌合作許富翔執導新片《老子》。（網銀提供）

記者許世穎／專訪

陳意涵（右）因拍攝《陽光女子合唱團》和翁倩玉結緣，更從她身上學到不少處世的道理。（資料照，記者王文麟攝）陳意涵（右）因拍攝《陽光女子合唱團》和翁倩玉結緣，更從她身上學到不少處世的道理。（資料照，記者王文麟攝）

陳意涵因演出《陽光女子合唱團》成為台灣影史最賣座台片女主角，不過最近已投入拍攝老公許富翔執導、郭富城主演新片《老子》，笑爆用「我都躺在你旁邊那麼多年了，該給個角色吧！」才極力爭取到角色，雖然只是客串演出，但能與郭富城同台她仍難掩興奮：「小時候就很喜歡他，還是覺得他很帥，像美夢成真。」

不過比起陳意涵，導演許富翔更為興奮，陳意涵爆料老公這次情緒價值爆棚，「我沒看過許富翔情緒價值那麼高，他都沒有為愛情這麼奔跑過，結果為了郭富城狂奔，還上演日劇跑！」直說許富翔從小熱愛港片，能與偶像合作格外興奮。

飆戲翁倩玉學會沉住氣 提醒自己多閉嘴

除了郭富城，陳意涵也說因為拍攝《陽光女子合唱團》能和翁倩玉合作非常幸運。她說自己講話快、性子急，也曾有不太好的經驗，先前聚會時，翁倩玉對她說：「做人一定要學會沉住氣，才能站得久。」讓她獲益良多。她也分享一句話作為自我提醒：「花四年學講話，但要花一輩子學閉嘴。」更笑說要把這句話當墓誌銘。

