自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》陳意涵曾因流不出淚挨罵 如今自豪可當哭戲教科書

陳意涵演哭戲收放自如，但自爆出道時曾一滴淚都流不出來被導演斥責。（記者潘少棠攝）陳意涵演哭戲收放自如，但自爆出道時曾一滴淚都流不出來被導演斥責。（記者潘少棠攝）

記者許世穎／專訪

陳意涵（中 ）在《陽光女子合唱團》演出動人，她笑說連自己都被感動到。（壹壹喜喜提供）陳意涵（中 ）在《陽光女子合唱團》演出動人，她笑說連自己都被感動到。（壹壹喜喜提供）

台片《陽光女子合唱團》掀起全民觀影熱潮，目前以破7億的佳績穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。女主角陳意涵在片中上演大量哭戲，更自豪可以當哭戲教科書，然而她並非天生會哭。剛出道時，她曾因流不出眼淚，被導演丟菸盒、拖鞋怒斥「不會哭就不要來當女主角！」如今能精準掌握情緒，她以率真與努力走過每個階段。

主動要求林孝謙給角色 天天有哭戲

該片改編自韓國原版《美麗的聲音》，陳意涵說當年看過就十分喜歡，後來得知導演林孝謙團隊買下版權，立刻主動表態：「你一定要給我演！」提到再度與林孝謙合作，她笑說兩人「綁得很緊」，先前甚至有網友問「為什麼林孝謙一直找陳意涵拍戲？」底下竟有人留言「啊他就是陳意涵老公啊」，讓她哭笑不得。

拍攝《陽光女子》期間，陳意涵幾乎天天有哭戲，有時候甚至1天5場，若早上哭太多，她中午就會小睡、補充水分。最具挑戰的是舞台上唱歌的橋段，整整拍了4天，她就要哭4天。不過她也透露，這次與林孝謙默契更佳，不再像拍《比悲傷更悲傷的故事》時因導演想保留多種剪接版本，同一場戲演上3種情緒，耗費大量體力。

自稱屬於鼓勵型選手 被罵哭不出來

至於剛出道曾被導演罵，陳意涵透露自己其實屬於「鼓勵型」選手，「被罵反而哭不出來。」為了練習情緒，她曾逼自己每天去想悲傷的事、讓生活陷入低潮，只為在鏡頭前流下真實眼淚，最後領悟到把同理心開到很大，「關鍵在於相信劇本、相信角色，畢竟劇本感動你才會演。」這次看《陽光女子合唱團》她被自己的演出逼出眼淚，驚呼「我竟然被我自己感動了。」

對於觀眾力挺，陳意涵表示只有感謝，「其實心情就是很平常心。」更透露自己當初主動爭取，但過程歷經波折，電影也一度推進困難，最後順利演出，她也當了媽媽，更能體會這個故事，認為一切都是最好的時機。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中