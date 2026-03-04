《人物專訪》陳意涵曾因流不出淚挨罵 如今自豪可當哭戲教科書

陳意涵演哭戲收放自如，但自爆出道時曾一滴淚都流不出來被導演斥責。（記者潘少棠攝）

記者許世穎／專訪

陳意涵（中 ）在《陽光女子合唱團》演出動人，她笑說連自己都被感動到。（壹壹喜喜提供）

台片《陽光女子合唱團》掀起全民觀影熱潮，目前以破7億的佳績穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。女主角陳意涵在片中上演大量哭戲，更自豪可以當哭戲教科書，然而她並非天生會哭。剛出道時，她曾因流不出眼淚，被導演丟菸盒、拖鞋怒斥「不會哭就不要來當女主角！」如今能精準掌握情緒，她以率真與努力走過每個階段。

主動要求林孝謙給角色 天天有哭戲

該片改編自韓國原版《美麗的聲音》，陳意涵說當年看過就十分喜歡，後來得知導演林孝謙團隊買下版權，立刻主動表態：「你一定要給我演！」提到再度與林孝謙合作，她笑說兩人「綁得很緊」，先前甚至有網友問「為什麼林孝謙一直找陳意涵拍戲？」底下竟有人留言「啊他就是陳意涵老公啊」，讓她哭笑不得。

拍攝《陽光女子》期間，陳意涵幾乎天天有哭戲，有時候甚至1天5場，若早上哭太多，她中午就會小睡、補充水分。最具挑戰的是舞台上唱歌的橋段，整整拍了4天，她就要哭4天。不過她也透露，這次與林孝謙默契更佳，不再像拍《比悲傷更悲傷的故事》時因導演想保留多種剪接版本，同一場戲演上3種情緒，耗費大量體力。

自稱屬於鼓勵型選手 被罵哭不出來

至於剛出道曾被導演罵，陳意涵透露自己其實屬於「鼓勵型」選手，「被罵反而哭不出來。」為了練習情緒，她曾逼自己每天去想悲傷的事、讓生活陷入低潮，只為在鏡頭前流下真實眼淚，最後領悟到把同理心開到很大，「關鍵在於相信劇本、相信角色，畢竟劇本感動你才會演。」這次看《陽光女子合唱團》她被自己的演出逼出眼淚，驚呼「我竟然被我自己感動了。」

對於觀眾力挺，陳意涵表示只有感謝，「其實心情就是很平常心。」更透露自己當初主動爭取，但過程歷經波折，電影也一度推進困難，最後順利演出，她也當了媽媽，更能體會這個故事，認為一切都是最好的時機。

