娛樂 最新消息

〈人物專訪〉周蕙最強童年理財術 兒時紅包變黃金傳奇

周蕙計畫夏天去歐洲旅行，但是絲毫不期待豔遇。（記者陳奕全攝）周蕙計畫夏天去歐洲旅行，但是絲毫不期待豔遇。（記者陳奕全攝）

記者陳慧玲／專訪

今天是元宵節，傳統上過完今天，農曆新年就正式結束了，很多民眾會整理新年收到的紅包，而對於周蕙來說，最難忘的收穫就是小時候被媽媽用金元寶換走紅包的「另類理財」，畢竟現在金價上漲，她手上的金元寶早已「物超所值」。

過完年，很多人憂心身材走樣，但周蕙沒此困擾，分享自己的秘招：「我過年前就先瘦身，因為知道過年會吃很多美食又胖上去，累積到年後一次減重太痛苦，所以提前加強運動，效果最好的是重訓和有氧。」過年期間她還事先預訂龍蝦披薩，全家吃得開心，她也不怕發胖。

周蕙笑曝小時候被媽媽用金元寶換走紅包，如今金價翻漲十幾倍。（記者陳奕全攝）周蕙笑曝小時候被媽媽用金元寶換走紅包，如今金價翻漲十幾倍。（記者陳奕全攝）

談到和媽媽的金元寶「交易」，周蕙笑說，小時候爸爸有很多鄉親好友都會給她大紅包，「媽媽當年是跑單幫的，會去香港買金子回來賣，有時找不到買家，過年時候就會說跟我交換，拿走我的紅包，然後給我金元寶。」眼看現在黃金價格大漲，她很開心手中的金元寶已經翻漲十多倍。

周蕙唱紅過《約定》、《好想好好愛你》等眾多歌曲，尾牙、春酒演出邀約不斷，4月還要忙演唱會，因此她的新年願望很實際：「我暑假要計畫歐洲度假一段時間，充飽電再回來。」打算去法國待上半個月。

被問到在浪漫的歐洲旅行是否期待豔遇？周蕙直呼一點也不想，透露曾聽過朋友的友人故事，去英國遊學被搭訕，熱情摟抱親吻，隔幾天嘴巴四週出現皰疹，去看醫生才知道那是屍體上才看得到的病毒引起，質疑該男子有「戀屍癖」，聽到這故事，讓防備心很重的周蕙更直言：「我對豔遇沒有好感。」

4月25日周蕙將在台北小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，購票可洽寬宏售票系統。

