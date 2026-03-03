自由電子報
娛樂 最新消息

〈美國演員工會獎〉福伯從影 一甲子 笑拿終身成就獎不退休

哈里遜福特獲頒美國演員工會獎終身成就獎，放話不輕言退休。（法新社）哈里遜福特獲頒美國演員工會獎終身成就獎，放話不輕言退休。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第32屆美國演員工會獎昨頒獎，83歲傳奇影星「福伯」哈里遜福特的終身成就獎致詞笑中帶有哲理，另外一邊是全場起立、為已故喜劇天后凱薩琳奧哈拉落淚的感人時刻。

福伯致詞時展現招牌幽默，表示「很多演員是因為入圍或得獎而來，我來這裡，是因為我還活著。」全場大笑。他表示目前仍活躍拍戲，完全沒有要退休。

福伯從影長達近60年，坦言掙扎了大概15年，在演員和木工身分之間來回切換，直到在《星際大戰四部曲：曙光乍現》演出韓索羅，才迎來人生轉機，特別感謝名導喬治盧卡斯與史蒂芬史匹柏的賞識。

賽斯羅根代替凱薩琳奧哈拉上台領喜劇類影集戲后獎項，他也以同劇拿下喜劇類影集戲王。（路透）賽斯羅根代替凱薩琳奧哈拉上台領喜劇類影集戲后獎項，他也以同劇拿下喜劇類影集戲王。（路透）

典禮另一高潮落在凱薩琳奧哈拉得獎時，71歲的她於1月底因病辭世，昨以影集《片廠風雲》拿下「喜劇類影集最佳女演員」，當名字被念出時，全場起立鼓掌。

凱薩琳奧哈拉。（路透）凱薩琳奧哈拉。（路透）

同戲男主角賽斯羅根代為領獎，哽咽說：「我們很幸運，活在她願意分享才華的時代。」爆料奧哈拉幾乎每次拍戲前都會寄信重寫劇本片段，「不只是讓角色變好，整部戲也都升級。」並總結：「她證明了，你可以是天才，同時也是善良的人，兩者不衝突。」令台下影人眼眶泛紅。

賽斯羅根當晚也憑《片廠風雲》拿下喜劇類影集最佳男演員，該劇同時摘下喜劇影集最佳整體演出，堪稱大贏家。

電影獎項方面，《罪人》抱走最佳整體演出，麥可B喬丹擊敗「甜茶」提摩西夏勒梅與李奧納多狄卡皮歐奪影帝；潔西伯克利以《哈姆奈特》勇奪影后，拿下奧斯卡幾乎是十拿九穩。

點圖放大header
點圖放大body

