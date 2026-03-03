拍謝少年跨海合作AYUNi D 打造音樂港灣

拍謝少年與AYUNi D跨海合照，雙方合作十分順利。（海口味提供）

〔記者鍾志均／台北-東京連線報導〕台灣樂團拍謝少年、日本歌手AYUNi D昨透過視訊訪問，為合作單曲《Outta My Way》暢聊創作花絮，成了一場跨國版「音樂同樂會」。

貝斯手薑薑走感性路線，表示新歌要說的是不管多有成就，還是很容易被評價影響，「但音樂是溫柔的媒介，希望它能成為大家的港灣。」

請繼續往下閱讀...

談到這次合作，拍謝少年笑說，當初聽聞AYUNi D對他們的演出感興趣，乾脆託人把CD送到她手上；AYUNi D則透露，這次是拍謝少年主動邀約一起合作，「看到他們分享我的音樂後，真的很開心。」

《Outta My Way》融合台語、日文歌詞，聽起來衝突卻迷人，吉他手維尼坦言，「日文要很多音節才能講完一句話，跟台語差很多。」鼓手宗翰補充：「台語跟日文剛好在歌詞『不要來擋路』有相同語感，華語反而沒有精準對應的詞。」

維尼透露，這次是拍謝少年首次到國外錄音，發現模式和台灣很像，最感動的是，錄音結束那天剛好是台灣錄音師生日，AYUNi D團隊特地準備蛋糕驚喜慶祝，讓維尼開心直呼「對我們真的太好了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法