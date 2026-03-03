陽光女子票房破7億 導演監製分紅爆爭議

《陽光女子合唱團》票房破7億，導演、演員南下舉行感恩謝票會，感謝影迷們的支持。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》上週連假4天飆出3700萬，助攻票房突破7億，創下250萬觀影人次紀錄。昨傳出導演林孝謙與監製劉蔚然因「投資比例」與「分紅趴數」問題生變，15年革命情誼疑翻船，引發軒然大波。

《雙囍》劉冠廷（右）、洪群鈞化身售票員寵粉。

（水花影業提供）

外傳林孝謙投資趴數被調整，導致分紅出現落差成為導火線，還傳出監製方擋下林孝謙找來的金主，雙方關係降到冰點。林孝謙對此回應：「如果有錢來找我，我幹嘛不拍？連蔚然我都不用找了。」

朱軒洋（左起）、導演九把刀、嚴藝文、柯震東、黃冠智出席映後，穿上《功夫》競選團隊背心謝票。（麻吉砥加提供）

林孝謙補充，當初討論股份分配，是希望把股份分給兩家影城以確保上片順利，直言是策略考量，不是誰多誰少的問題。他也否認雙方斷聯，只是劉蔚然太忙，強調自己是念舊、感恩的人，希望大家別誤會。

劉蔚然昨在臉書發文回應，語氣輕鬆寫下：「『蛤？』」開玩笑稱想給個方科長上身的回應，林孝謙也在貼文下方留言呼應：「一起散播歡樂，一起散播愛。」雙方公開幽默互動，澄清不合傳言。

國片熱度持續延燒，《陽光》上週南下舉行感恩謝票會，導演林孝謙、演員陳意涵等人紛紛鞠躬感謝影迷支持，還當場與人在日本的翁倩玉連線，影迷對著手機大喊：「奶奶我愛妳！」讓翁倩玉有點哽咽地說：「不要讓我哭啊！」

電影《雙囍》台灣隊、香港隊分進合擊宣傳，在台票房突破4700萬，劉冠廷、洪群鈞上週化身一日售票員，現身櫃台為觀眾服務。人在香港的田啟文、余香凝則承諾只要票房破億就來台謝票。

《功夫》前天找來畢書盡、徐暐翔現場演唱主題曲《想要保護的》，柯震東等人也穿上嚴藝文在片中的競選團隊背心，一一謝票發送議長貼紙，高喊片中台詞：「謝謝支持！」氣氛熱烈。

