《全英音樂獎》26歲奧莉維亞迪恩大四喜 Rosé擊敗泰勒絲 KPOP創紀錄

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2026全英音樂獎，前晚首度移師曼徹斯特舉行頒獎典禮，本屆大贏家是26歲的英國創作歌手奧莉維亞迪恩，她2月初才在美國葛萊美獎得到最佳新人，這次則在家鄉最重要的音樂典禮一舉拿下4座大獎，另外BLACKPINK成員Rosé也寫下紀錄，成為首位在全英音樂獎獲獎的KPOP歌手。

Rosé成為首位登上全英音樂獎典禮舞台領獎的KPOP歌手。

由火星人布魯諾和Rosé合唱的洗腦神曲《APT.》，在YouTube點擊已超過23億次，上個月兩人才入圍葛萊美獎，並在典禮上獻唱引起轟動，這次《APT.》則擊敗泰勒絲等勁敵歌曲，贏得年度國際歌曲，Rosé親臨現場領獎，直呼榮幸，火星人布魯諾雖缺席，但他在社群開心轉發獲獎影片，Rosé發表感言致謝布魯諾，「謝謝你成為我最重要的導師和最好的朋友，非常感謝你所做的一切，我很愛你！」她也不忘感謝BLACKPINK夥伴：「真的很愛妳們！」

奧莉維亞迪恩以《The Art of Loving》獲得年度專輯，《Rein Me In》成為年度歌曲，她並得到年度歌手以及最佳流行歌手，終身成就獎頒給已故老將奧茲歐斯朋，羅比威廉斯獻唱向他致敬。

