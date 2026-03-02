張棟樑澳門說故事 期待唱進小巨蛋

張棟樑招認感情穩定，與伴侶的關係像家人。

（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張棟樑感情事業皆得意，前晚在澳門舉辦巡演最終場，受訪證實與圈外對象穩定交往中。闊別台灣粉絲多時，他期待今年能完成唱進台北小巨蛋的目標，透露正著手申請場地，不排除以「第21個故事」限定版或全新巡演形式唱回台北，「說再見是為了下一次再見！」

張棟樑期待今年能完成唱進台北小巨蛋的目標。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑在澳門舉辦「第21個故事」巡演最終站，去年他在高流開唱三度淚崩，這次事前與歌迷相約「一滴眼淚都不掉」，沒想到在安可曲《當你孤單你會想起誰》忍不住紅了眼眶，他在台上自嘲：「我是烏龜！我是烏龜！算了，都忍到了最後一首。」再次淚灑舞台。

演唱會上，張棟樑重現《北極星的眼淚》、《寂寞邊界》、《當你孤單你會想起誰》等經典情歌，並準備新年限定歌單送給澳門歌迷，包括古巨基的《歡樂今宵》，還應景演唱許冠傑粵語版本的《財神到》，現場年味十足。他現場發紅包給互動的觀眾，還笑說：「平時很少穿這麼紅，就把自己當紅包送給大家！」

唱紅多首經典情歌，張棟樑對感情卻始終低調，他在8年前認愛圈外人，演出後受訪證實雙方感情穩定，如今關係更像家人般自在踏實。

至於是否想升格當爸？44歲的他招認，30多歲時確實比較渴望擁有孩子，如今姊姊與妹妹陸續當媽，家族新成員愈來愈多，「我發現他們都是我的小孩。」直言很享受現在自由自在的生活步調，能夠掌握自己的節奏。

回顧過往因工作太操勞而「爆肝」，張棟樑坦言那段日子讓他學會調整步調，「現在身體非常好，也很享受可以拿捏的工作狀態。」他感恩表示：「我始終相信，是我的就是我的，不需要那麼急。能活出自己，當個快樂的藝人，我覺得很幸運。」

張棟樑當年曾來台灣發展，如今已搬回吉隆坡定居，透露回到家鄉生活是為了多陪伴家人，「飛哪裡都很方便，在吉隆坡也比較適合我的生活節奏。」他不忘喊話：「歡迎多找我到台灣拍戲，價碼好商量。」並提到很欣賞嚴藝文與林君陽等台灣導演，期待未來能有合作機會。

