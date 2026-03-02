自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張棟樑澳門說故事 期待唱進小巨蛋

張棟樑澳門說故事 期待唱進小巨蛋張棟樑招認感情穩定，與伴侶的關係像家人。
（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張棟樑感情事業皆得意，前晚在澳門舉辦巡演最終場，受訪證實與圈外對象穩定交往中。闊別台灣粉絲多時，他期待今年能完成唱進台北小巨蛋的目標，透露正著手申請場地，不排除以「第21個故事」限定版或全新巡演形式唱回台北，「說再見是為了下一次再見！」

張棟樑期待今年能完成唱進台北小巨蛋的目標。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）張棟樑期待今年能完成唱進台北小巨蛋的目標。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑在澳門舉辦「第21個故事」巡演最終站，去年他在高流開唱三度淚崩，這次事前與歌迷相約「一滴眼淚都不掉」，沒想到在安可曲《當你孤單你會想起誰》忍不住紅了眼眶，他在台上自嘲：「我是烏龜！我是烏龜！算了，都忍到了最後一首。」再次淚灑舞台。

演唱會上，張棟樑重現《北極星的眼淚》、《寂寞邊界》、《當你孤單你會想起誰》等經典情歌，並準備新年限定歌單送給澳門歌迷，包括古巨基的《歡樂今宵》，還應景演唱許冠傑粵語版本的《財神到》，現場年味十足。他現場發紅包給互動的觀眾，還笑說：「平時很少穿這麼紅，就把自己當紅包送給大家！」

唱紅多首經典情歌，張棟樑對感情卻始終低調，他在8年前認愛圈外人，演出後受訪證實雙方感情穩定，如今關係更像家人般自在踏實。

至於是否想升格當爸？44歲的他招認，30多歲時確實比較渴望擁有孩子，如今姊姊與妹妹陸續當媽，家族新成員愈來愈多，「我發現他們都是我的小孩。」直言很享受現在自由自在的生活步調，能夠掌握自己的節奏。

回顧過往因工作太操勞而「爆肝」，張棟樑坦言那段日子讓他學會調整步調，「現在身體非常好，也很享受可以拿捏的工作狀態。」他感恩表示：「我始終相信，是我的就是我的，不需要那麼急。能活出自己，當個快樂的藝人，我覺得很幸運。」

張棟樑當年曾來台灣發展，如今已搬回吉隆坡定居，透露回到家鄉生活是為了多陪伴家人，「飛哪裡都很方便，在吉隆坡也比較適合我的生活節奏。」他不忘喊話：「歡迎多找我到台灣拍戲，價碼好商量。」並提到很欣賞嚴藝文與林君陽等台灣導演，期待未來能有合作機會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中