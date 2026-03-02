自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台片浪漫IP走紅全球 外片搶翻拍-從《不能說的·秘密》到《喜宴》 台灣故事說給世界聽

桂綸鎂（左）、周杰倫在《不能說的‧秘密》共譜青春校園戀曲，浪漫指數破表。（鴻聯國際提供）桂綸鎂（左）、周杰倫在《不能說的‧秘密》共譜青春校園戀曲，浪漫指數破表。（鴻聯國際提供）

記者廖俐惠、鍾志均、許世穎／專題報導

你知道光是去年就有至少5部翻拍自台灣電影的外國作品在台上映嗎？李安1993年的經典作品《喜宴》在30年後被翻拍成好萊塢版本；《不能說的‧秘密》、《那些年，我們一起追的女孩》等，接連被翻拍成日韓版，證明台灣的影視IP也能昂首闊步走向世界。

《不能說的‧秘密》秀琴技，成為經典橋段。（鴻聯國際提供）《不能說的‧秘密》秀琴技，成為經典橋段。（鴻聯國際提供）

青春愛情成浪漫寓言 飆琴鐵馬雙載基本款

台片《不能說的‧秘密》

周杰倫自編自導自演的電影《不能說的‧秘密》吸引日韓翻拍，關鍵在「青春愛情」拍成一種亞洲共感的浪漫寓言；表面看來是校園戀曲，核心包含音樂、時間、命運與選擇的母題，無論換成何種文化背景，都容易被理解和感動。

台片浪漫IP走紅全球 外片搶翻拍-從《不能說的·秘密》到《喜宴》 台灣故事說給世界聽D.O.都敬秀（左）在《給我一首琴的時間》向元真兒告白，甜翻不少觀眾。
（網銀國際提供）

韓版《給我一首琴的時間》創新度★★★

《給我一首琴的時間》上映後票房衝破1億台幣，成績不俗，不過韓版並沒有試圖「超越」原作，而是選擇「在尊重裡微調」。

《給我一首琴的時間》保留台版靈魂元素，包括經典「飆琴」對決、自行車雙載的青春濾鏡等；細節上，校園從「高中」變「大學」、EXO人氣成員D.O.都敬秀主演的「韓版葉湘倫」不再悶騷，而是主動派純情男，多了把暗戀說出口的勇氣。

D.O.的表演被韓網形容為「不靠台詞，靠眼神告白」，尤其他本人是原作粉絲，被稱「最讚迷弟選角」；女主角元真兒則被韓網稱為「會讓人想保護的版本」，一句「因為不能說出口而折磨自己」，深受許多觀眾共鳴。

京本大我（左）和古川琴音的《不能說的秘密》走經典日式純愛風。（可樂電影提供）京本大我（左）和古川琴音的《不能說的秘密》走經典日式純愛風。（可樂電影提供）

日版《不能說的秘密》創新度★★★★

日版《不能說的秘密》交出一份「很日本」的翻拍成績單，該版沒有原本的時空魔法，不是「復刻型翻拍」，而是「公式型改編」，引爆老影迷與日片粉絲的瘋狂討論。

台版有「青春、時空、奇幻浪漫」元素，日版則徹底轉向成「純愛、命運、生死倒數」，尤其穿越不再是炫技，魔幻被大幅收斂，取代的是常見的日式純愛：「因為相遇，才想繼續活下去。」京本大我飾演失去夢想的鋼琴少年引來評價兩極，有人認為角色更寫實，像許多迷惘的年輕人，但也有人認為「低潮不等於可以沒禮貌，對女二太差」。

女主角古川琴音則是明確知道自己生命有限，久病厭世、提早面對死亡，讓該戀情從一開始就帶著「倒數計時」的重量，被稱是「日版純愛女主模板。」

台片浪漫IP走紅全球 外片搶翻拍-從《不能說的·秘密》到《喜宴》 台灣故事說給世界聽柯震東（左）、陳妍希憑藉著《那些年，我們一起追的女孩》紅遍大街小巷。
（翻攝自臉書）

那些年回憶殺 校園情懷總是詩

台片《那些年，我們一起追的女孩

《那些年，我們一起追的女孩》是改編自九把刀的半自傳小說，也是九把刀首次執導的電影，該片可說是引領台灣青春校園愛情片風潮，在短短4天票房就破億，更捧紅了飾演「柯景騰」的柯震東成為新一代小生，而成為「國民女神」的陳妍希則選擇西進中國發展，表現也不俗。

山田裕貴（左）、齋藤飛鳥在日版《那些年》有不少彩蛋。（翻攝自X）山田裕貴（左）、齋藤飛鳥在日版《那些年》有不少彩蛋。（翻攝自X）

日版《那些年，我們一起追的女孩》創新度★★★

電影在2018年被改編為日本版《那些年，我們一起追的女孩》，找來山田裕貴以及人氣女團「乃木坂46」的齋藤飛鳥演出，兩人在2017年還到平溪老街、菁桐車站拍攝放天燈的經典橋段，致敬原版電影。選角部分，齋藤飛鳥早就有神級美少女的稱號，被台灣網友大讚是「神選角」，只是也有人認為正是因為齋藤飛鳥長得太精緻，反而難以呈現出陳妍希的鄰家感。

韓國版《那些年》則由振永、TWICE多賢演出，也在去年上映。

許光漢（右）、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》口碑極佳，在台創下破億票房。（金盞花大影業提供）許光漢（右）、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》口碑極佳，在台創下破億票房。（金盞花大影業提供）

搞鬼變有趣 傳統習俗不禁忌

台片《關於我和鬼變成家人的那件事》

由許光漢、林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，結合台灣傳統習俗打造出的動作喜劇，在台灣創下驚人票房，更吸引各國興趣，希望能夠翻拍。而率先翻拍的正是擅長拍攝「靈異」、「男男」題材的泰國。

《冥婚鬧泰大》（右）神還原《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏騎上許光漢的名場面。（翻攝自YouTube）《冥婚鬧泰大》（右）神還原《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏騎上許光漢的名場面。（翻攝自YouTube）

《冥婚鬧泰大》幾乎原汁原味呈現《關於我和鬼變成家人的那件事》「冥婚」的橋段。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》幾乎原汁原味呈現《關於我和鬼變成家人的那件事》「冥婚」的橋段。（金盞花大影業提供）

泰版《冥婚鬧泰大》創新度★★★

泰國找來當紅BL組合「BKPP」BILLKIN、PP Krit飾演，劇情雖大同小異，不過更加具有泰國風格，最明顯的就是把台版的漁港改成「泰拳館」，許光漢在片中原本是警察，泰版則改為「警察線人」，不過林柏宏在浴室騎上許光漢、許光漢裸體跳鋼管以及泰國沒有的「冥婚」、「撿紅包」的習俗，泰版也幾乎都保留下來，算是相當還原。

《消失的情人節》由劉冠廷帶著李霈瑜展開一段大冒險。（CatchPlay提供）《消失的情人節》由劉冠廷帶著李霈瑜展開一段大冒險。（CatchPlay提供）

愛的奇幻旅程 調性大不同

台片《消失的情人節》

陳玉勳執導的電影《消失的情人節》在2020年獲得金馬最佳劇情片，該片由劉冠廷、李霈瑜主演，劉冠廷飾演的阿泰總是比別人慢半拍，結果有一天所有人都暫停了，只剩下他，帶著快半拍的李霈瑜展開一段冒險。

台片浪漫IP走紅全球 外片搶翻拍-從《不能說的·秘密》到《喜宴》 台灣故事說給世界聽清原果耶（左）、岡田將生演出的《快一秒的他》頗具日本色彩。
（甲上娛樂提供）

日版《快一秒的他》創新度★★★★

日版為《快一秒的他》在2023年上映，由日本名導山下敦弘執導、鬼才編劇宮藤官九郎操刀，岡田將生、清原果耶演出，有趣的是，台版是「快女慢男」的組合，日版則是「快男慢女」，時間暫停的變成岡田將生，被清原果耶帶領在京都展開一場奇幻旅程，原因是台版太過完美，照抄玩不出新花樣，將男女調換之後，反而像開啟新世界。

李安1993年執導的經典作品《喜宴》曾獲當年金馬獎5大獎，還入圍奧斯卡最佳外語片。（國家影視聽中心提供）李安1993年執導的經典作品《喜宴》曾獲當年金馬獎5大獎，還入圍奧斯卡最佳外語片。（國家影視聽中心提供）

台版喜宴獎不完 美版重塑世代對話

台片《喜宴》

李安1993年執導的經典作品《喜宴》曾獲當年金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本等5項大獎，更代表台灣入圍奧斯卡最佳外語片（現已改為最佳國際影片）。描述一位旅居美國的台灣男同志，為了讓父母安心，以獲得綠卡作為交換條件，娶了一位非法移民女畫家，然而，這個計劃在父母去美國為他籌辦婚禮後開始生變。

美國版《囍宴》不僅將角色更動成兩對同志男女，婚禮也改為韓式。（UIP提供）美國版《囍宴》不僅將角色更動成兩對同志男女，婚禮也改為韓式。（UIP提供）

美國版《囍宴》創新度★★★★★

由韓裔導演安德魯安拍攝的美國版《囍宴》於2025上映，不僅將角色更動成兩對同志男女，婚禮也改為韓式，並將故事立基於當代同志社群的處境，重新審視婚姻、家庭與世代間的理解，帶來文化重塑與新的世代對話。家庭之間的愛與衝突仍是故事核心，翻拍之餘，更肩負新的文化責任，故事幽默又動人。

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中