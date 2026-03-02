台片浪漫IP走紅全球 外片搶翻拍-從《不能說的·秘密》到《喜宴》 台灣故事說給世界聽

桂綸鎂（左）、周杰倫在《不能說的‧秘密》共譜青春校園戀曲，浪漫指數破表。（鴻聯國際提供）

你知道光是去年就有至少5部翻拍自台灣電影的外國作品在台上映嗎？李安1993年的經典作品《喜宴》在30年後被翻拍成好萊塢版本；《不能說的‧秘密》、《那些年，我們一起追的女孩》等，接連被翻拍成日韓版，證明台灣的影視IP也能昂首闊步走向世界。

《不能說的‧秘密》秀琴技，成為經典橋段。（鴻聯國際提供）

青春愛情成浪漫寓言 飆琴鐵馬雙載基本款

台片《不能說的‧秘密》

周杰倫自編自導自演的電影《不能說的‧秘密》吸引日韓翻拍，關鍵在「青春愛情」拍成一種亞洲共感的浪漫寓言；表面看來是校園戀曲，核心包含音樂、時間、命運與選擇的母題，無論換成何種文化背景，都容易被理解和感動。

D.O.都敬秀（左）在《給我一首琴的時間》向元真兒告白，甜翻不少觀眾。

（網銀國際提供）

韓版《給我一首琴的時間》創新度★★★

《給我一首琴的時間》上映後票房衝破1億台幣，成績不俗，不過韓版並沒有試圖「超越」原作，而是選擇「在尊重裡微調」。

《給我一首琴的時間》保留台版靈魂元素，包括經典「飆琴」對決、自行車雙載的青春濾鏡等；細節上，校園從「高中」變「大學」、EXO人氣成員D.O.都敬秀主演的「韓版葉湘倫」不再悶騷，而是主動派純情男，多了把暗戀說出口的勇氣。

D.O.的表演被韓網形容為「不靠台詞，靠眼神告白」，尤其他本人是原作粉絲，被稱「最讚迷弟選角」；女主角元真兒則被韓網稱為「會讓人想保護的版本」，一句「因為不能說出口而折磨自己」，深受許多觀眾共鳴。

京本大我（左）和古川琴音的《不能說的秘密》走經典日式純愛風。（可樂電影提供）

日版《不能說的秘密》創新度★★★★

日版《不能說的秘密》交出一份「很日本」的翻拍成績單，該版沒有原本的時空魔法，不是「復刻型翻拍」，而是「公式型改編」，引爆老影迷與日片粉絲的瘋狂討論。

台版有「青春、時空、奇幻浪漫」元素，日版則徹底轉向成「純愛、命運、生死倒數」，尤其穿越不再是炫技，魔幻被大幅收斂，取代的是常見的日式純愛：「因為相遇，才想繼續活下去。」京本大我飾演失去夢想的鋼琴少年引來評價兩極，有人認為角色更寫實，像許多迷惘的年輕人，但也有人認為「低潮不等於可以沒禮貌，對女二太差」。

女主角古川琴音則是明確知道自己生命有限，久病厭世、提早面對死亡，讓該戀情從一開始就帶著「倒數計時」的重量，被稱是「日版純愛女主模板。」

柯震東（左）、陳妍希憑藉著《那些年，我們一起追的女孩》紅遍大街小巷。

（翻攝自臉書）

那些年回憶殺 校園情懷總是詩

台片《那些年，我們一起追的女孩》

《那些年，我們一起追的女孩》是改編自九把刀的半自傳小說，也是九把刀首次執導的電影，該片可說是引領台灣青春校園愛情片風潮，在短短4天票房就破億，更捧紅了飾演「柯景騰」的柯震東成為新一代小生，而成為「國民女神」的陳妍希則選擇西進中國發展，表現也不俗。

山田裕貴（左）、齋藤飛鳥在日版《那些年》有不少彩蛋。（翻攝自X）

日版《那些年，我們一起追的女孩》創新度★★★

電影在2018年被改編為日本版《那些年，我們一起追的女孩》，找來山田裕貴以及人氣女團「乃木坂46」的齋藤飛鳥演出，兩人在2017年還到平溪老街、菁桐車站拍攝放天燈的經典橋段，致敬原版電影。選角部分，齋藤飛鳥早就有神級美少女的稱號，被台灣網友大讚是「神選角」，只是也有人認為正是因為齋藤飛鳥長得太精緻，反而難以呈現出陳妍希的鄰家感。

韓國版《那些年》則由振永、TWICE多賢演出，也在去年上映。

許光漢（右）、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》口碑極佳，在台創下破億票房。（金盞花大影業提供）

搞鬼變有趣 傳統習俗不禁忌

台片《關於我和鬼變成家人的那件事》

由許光漢、林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，結合台灣傳統習俗打造出的動作喜劇，在台灣創下驚人票房，更吸引各國興趣，希望能夠翻拍。而率先翻拍的正是擅長拍攝「靈異」、「男男」題材的泰國。

《冥婚鬧泰大》（右）神還原《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏騎上許光漢的名場面。（翻攝自YouTube）

《冥婚鬧泰大》幾乎原汁原味呈現《關於我和鬼變成家人的那件事》「冥婚」的橋段。（金盞花大影業提供）

泰版《冥婚鬧泰大》創新度★★★

泰國找來當紅BL組合「BKPP」BILLKIN、PP Krit飾演，劇情雖大同小異，不過更加具有泰國風格，最明顯的就是把台版的漁港改成「泰拳館」，許光漢在片中原本是警察，泰版則改為「警察線人」，不過林柏宏在浴室騎上許光漢、許光漢裸體跳鋼管以及泰國沒有的「冥婚」、「撿紅包」的習俗，泰版也幾乎都保留下來，算是相當還原。

《消失的情人節》由劉冠廷帶著李霈瑜展開一段大冒險。（CatchPlay提供）

愛的奇幻旅程 調性大不同

台片《消失的情人節》

陳玉勳執導的電影《消失的情人節》在2020年獲得金馬最佳劇情片，該片由劉冠廷、李霈瑜主演，劉冠廷飾演的阿泰總是比別人慢半拍，結果有一天所有人都暫停了，只剩下他，帶著快半拍的李霈瑜展開一段冒險。

清原果耶（左）、岡田將生演出的《快一秒的他》頗具日本色彩。

（甲上娛樂提供）

日版《快一秒的他》創新度★★★★

日版為《快一秒的他》在2023年上映，由日本名導山下敦弘執導、鬼才編劇宮藤官九郎操刀，岡田將生、清原果耶演出，有趣的是，台版是「快女慢男」的組合，日版則是「快男慢女」，時間暫停的變成岡田將生，被清原果耶帶領在京都展開一場奇幻旅程，原因是台版太過完美，照抄玩不出新花樣，將男女調換之後，反而像開啟新世界。

李安1993年執導的經典作品《喜宴》曾獲當年金馬獎5大獎，還入圍奧斯卡最佳外語片。（國家影視聽中心提供）

台版喜宴獎不完 美版重塑世代對話

台片《喜宴》

李安1993年執導的經典作品《喜宴》曾獲當年金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本等5項大獎，更代表台灣入圍奧斯卡最佳外語片（現已改為最佳國際影片）。描述一位旅居美國的台灣男同志，為了讓父母安心，以獲得綠卡作為交換條件，娶了一位非法移民女畫家，然而，這個計劃在父母去美國為他籌辦婚禮後開始生變。

美國版《囍宴》不僅將角色更動成兩對同志男女，婚禮也改為韓式。（UIP提供）

美國版《囍宴》創新度★★★★★

由韓裔導演安德魯安拍攝的美國版《囍宴》於2025上映，不僅將角色更動成兩對同志男女，婚禮也改為韓式，並將故事立基於當代同志社群的處境，重新審視婚姻、家庭與世代間的理解，帶來文化重塑與新的世代對話。家庭之間的愛與衝突仍是故事核心，翻拍之餘，更肩負新的文化責任，故事幽默又動人。

