《人物專訪》昔主演今綠葉 鄭志偉獲封「國片吉祥物」

鄭志偉出道30年，各種台劇、電影都可見他身影。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

56歲的鄭志偉堪稱新一代的國片吉祥物，目前演了8部破億台片，包括《海角七號》馬如龍身邊的小弟、《關於我和鬼變成家人的那件事》的法師，以及《96分鐘》的副總，到正夯的《陽光女子合唱團》中典獄長角色，都有他的身影。對於這封號，私下是大I人的他害羞直呼榮幸，「比我會演戲的比比皆是，是我比較好運，導演願意選擇我來演出」。

鄭志偉年輕時眉清目秀又有肌肉，被朋友說撞臉李連杰。

（齊心娛樂提供）

「電工男」撞臉李連杰 《濟公》一演就10年

請繼續往下閱讀...

他過去讀電工科，退伍後一直抱著當明星的夢想，幽默表示：「看鏡子覺得自己怎這麼帥。」索性報名台視演員訓練班，當時眉清目秀的他常被好友稱「撞臉李連杰」。後來被導播林登義慧眼相中，想找他演古裝劇，但他第一時間拒絕，一心想演出類似《志村大爆笑》的喜劇。

一開始演戲他什麼都不會，有次詮釋吸毒犯，不知道怎麼演哭戲，幸遇資深演員教他「點綠油精在眼睛」，他立刻照做，辣到哭出來，全場驚呼：「這新人怎這麼會演，是匹黑馬！」沒想到哭了30秒，他眼睛根本張不開、控制不住淚水，直接喊卡，才發現其實綠油精應該是擦在眼睛下方，稍微刺激一下就好，他卻直接擦上眼皮，「人家覺得我很厲害，但我好糗！」

鄭志偉當年演出濟公，光頭模樣很可愛。

（齊心娛樂提供）

演了幾齣時裝劇後，鄭志偉仍靠古裝八點檔《濟公》走紅。對於濟公這角色，他心存感激，也至今印象最深。他第一天進攝影棚拍戲，靈隱寺場景的牌子直接砸到他的光頭，當場濺血，那時他僅是新人，不想耽誤大家進度，堅持把戲拍完再就醫，旁人看了誇他：「小朋友，你一定會紅。」一語成真，原本只有40集的《濟公》，因收視率太高，電視台加碼到上千集，他哈哈大笑自嘲：「濟公一演就演十年，我出道即巔峰，現在慢慢走下坡。」

這不是他第一回拍戲見血，他拍電影《96分鐘》，有次發現自己所在的高鐵車廂場景都是血，才驚覺不小心撞到窗戶，導致壓克力板破掉，割到手掌流血。而《96分鐘》票房破2億，是他「見紅」開紅盤嗎？他回：「千萬別這樣說，怕以後每個導演都要我流血。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法