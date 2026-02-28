自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》昔主演今綠葉 鄭志偉獲封「國片吉祥物」

鄭志偉出道30年，各種台劇、電影都可見他身影。（記者胡舜翔攝）鄭志偉出道30年，各種台劇、電影都可見他身影。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

56歲的鄭志偉堪稱新一代的國片吉祥物，目前演了8部破億台片，包括《海角七號》馬如龍身邊的小弟、《關於我和鬼變成家人的那件事》的法師，以及《96分鐘》的副總，到正夯的《陽光女子合唱團》中典獄長角色，都有他的身影。對於這封號，私下是大I人的他害羞直呼榮幸，「比我會演戲的比比皆是，是我比較好運，導演願意選擇我來演出」。

《人物專訪》昔主演今綠葉 鄭志偉獲封「國片吉祥物」鄭志偉年輕時眉清目秀又有肌肉，被朋友說撞臉李連杰。
（齊心娛樂提供）

「電工男」撞臉李連杰 《濟公》一演就10年

他過去讀電工科，退伍後一直抱著當明星的夢想，幽默表示：「看鏡子覺得自己怎這麼帥。」索性報名台視演員訓練班，當時眉清目秀的他常被好友稱「撞臉李連杰」。後來被導播林登義慧眼相中，想找他演古裝劇，但他第一時間拒絕，一心想演出類似《志村大爆笑》的喜劇。

一開始演戲他什麼都不會，有次詮釋吸毒犯，不知道怎麼演哭戲，幸遇資深演員教他「點綠油精在眼睛」，他立刻照做，辣到哭出來，全場驚呼：「這新人怎這麼會演，是匹黑馬！」沒想到哭了30秒，他眼睛根本張不開、控制不住淚水，直接喊卡，才發現其實綠油精應該是擦在眼睛下方，稍微刺激一下就好，他卻直接擦上眼皮，「人家覺得我很厲害，但我好糗！」

《人物專訪》昔主演今綠葉 鄭志偉獲封「國片吉祥物」鄭志偉當年演出濟公，光頭模樣很可愛。
（齊心娛樂提供）

演了幾齣時裝劇後，鄭志偉仍靠古裝八點檔《濟公》走紅。對於濟公這角色，他心存感激，也至今印象最深。他第一天進攝影棚拍戲，靈隱寺場景的牌子直接砸到他的光頭，當場濺血，那時他僅是新人，不想耽誤大家進度，堅持把戲拍完再就醫，旁人看了誇他：「小朋友，你一定會紅。」一語成真，原本只有40集的《濟公》，因收視率太高，電視台加碼到上千集，他哈哈大笑自嘲：「濟公一演就演十年，我出道即巔峰，現在慢慢走下坡。」

這不是他第一回拍戲見血，他拍電影《96分鐘》，有次發現自己所在的高鐵車廂場景都是血，才驚覺不小心撞到窗戶，導致壓克力板破掉，割到手掌流血。而《96分鐘》票房破2億，是他「見紅」開紅盤嗎？他回：「千萬別這樣說，怕以後每個導演都要我流血。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中