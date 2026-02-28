苗可麗「方科長」惹人愛 市場買菜靠刷臉

苗可麗罵功紅遍全台，近日因演出《陽光女子合唱團》人氣再飆升。

（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》票房突破6.7億，穩坐台灣影史台片票房冠軍寶座，導演林孝謙和編劇呂安弦昨率領主要演員陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩一同出席「創台片影史紀錄迎財神」活動，吸引大批粉絲朝聖，眾人也當場大跳片中「練舞功」舞蹈，炒熱現場氣氛。

電影《陽光女子合唱團》票房突破6.7億，導演林孝謙（左二）昨率領主要演員一同出席「創台片影史紀錄迎財神」活動，吸引影迷朝聖。（記者胡舜翔攝）

《陽光》賣破6.7億創台片紀錄 影迷敲碗孫淑媚演唱會給彩蛋

女主角陳意涵現正在拍老公許富翔執導的新片《老子》，笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在《陽光女子合唱團》票房破3億之後就完全閉嘴：「他說這輩子都不會跟我比了，只說『老婆妳是最棒的！』。」

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，透露電影爆紅後，整個過年去市場買菜都不用錢，甚至去吃麵，老闆娘還送她2瓶辣椒醬，讓她很不好意思。更有不少人希望被她罵、甚至被她叫起床、催促念書，一旁鍾欣凌聽了當場說「那妳可以叫我減肥嗎？」苗可麗立刻飆罵叫她減肥，相當搞笑。

孫淑媚6月要在台北流行音樂中心開唱，被問到是否有機會邀請「陽光女子合唱團」成員當嘉賓，她笑說「神秘嘉賓先爆雷就不神秘了，還是希望大家去買票，就可以自己開箱盲盒。」更笑說「這些女星妝髮都很貴」，所以有可能最後是導演林孝謙現身，「大家就看是驚喜還是驚嚇。」《陽光女子合唱團》持續在台上映中。

