《人物專訪》葛仲珊走出憂鬱低潮 突罹懼高症

葛仲珊曾經歷憂鬱症低潮，學會要聆聽身體的訊號。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

葛仲珊相隔9年重返歌壇，帶來自癒後的專輯《soul.food 靈食》，從憂鬱症走出來的她，現在會專注於聆聽身體發出的訊號，學習跟情緒相處，也坦言過去的自己很「烈」、愛找麻煩，直到高中同學因為車禍過世，感受到生命的脆弱，而決定不再衝動做些危險的事。

掰了火爆個性 笑喻體質退步 寫歌自癒

過去她曾被要求一年發行一張專輯，導致心理壓力太大，罹患了憂鬱症，因此揮別了演藝圈，回到紐約沈殿，當時的她甚至出現「感官失能」狀態，喪失味覺與聽覺兩年多，直到後來養了愛犬小潘，因為要照顧小潘，重拾正常生活的步調，才走出了情緒黑洞。

葛仲珊相隔9年再推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

現在的她很保護自己的「能量」，也笑稱30歲後的自己體質「退步」了，一趟西班牙之遊回來後，發現喝牛奶會拉肚子，身上有4個紋身的她，現在也不想再刺青，因為皮膚會過敏起紅疹，本來愛玩BMX腳踏車，能從樓梯高處往下衝的她，也突然有了懼高症。

經歷憂鬱症低潮後，她更專注去感受身心，透露還在一直學習與壓力共處，這次也是覺得「時候到了」，在宇宙的安排下回來發片，這張專輯等於是寫給自己的，因此不強求要有什麼成績，接下來她還是會聽從宇宙給的訊息，想看看路會走到哪裡去，「說不定會給我靈感。」

