自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》葛仲珊走出憂鬱低潮 突罹懼高症

葛仲珊曾經歷憂鬱症低潮，學會要聆聽身體的訊號。（記者胡舜翔攝）葛仲珊曾經歷憂鬱症低潮，學會要聆聽身體的訊號。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

葛仲珊相隔9年重返歌壇，帶來自癒後的專輯《soul.food 靈食》，從憂鬱症走出來的她，現在會專注於聆聽身體發出的訊號，學習跟情緒相處，也坦言過去的自己很「烈」、愛找麻煩，直到高中同學因為車禍過世，感受到生命的脆弱，而決定不再衝動做些危險的事。

掰了火爆個性 笑喻體質退步 寫歌自癒

過去她曾被要求一年發行一張專輯，導致心理壓力太大，罹患了憂鬱症，因此揮別了演藝圈，回到紐約沈殿，當時的她甚至出現「感官失能」狀態，喪失味覺與聽覺兩年多，直到後來養了愛犬小潘，因為要照顧小潘，重拾正常生活的步調，才走出了情緒黑洞。

葛仲珊相隔9年再推出新專輯。（記者胡舜翔攝）葛仲珊相隔9年再推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

現在的她很保護自己的「能量」，也笑稱30歲後的自己體質「退步」了，一趟西班牙之遊回來後，發現喝牛奶會拉肚子，身上有4個紋身的她，現在也不想再刺青，因為皮膚會過敏起紅疹，本來愛玩BMX腳踏車，能從樓梯高處往下衝的她，也突然有了懼高症。

經歷憂鬱症低潮後，她更專注去感受身心，透露還在一直學習與壓力共處，這次也是覺得「時候到了」，在宇宙的安排下回來發片，這張專輯等於是寫給自己的，因此不強求要有什麼成績，接下來她還是會聽從宇宙給的訊息，想看看路會走到哪裡去，「說不定會給我靈感。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中