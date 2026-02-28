克里斯汀貝爾享受毀容 甩科學怪人包袱

克里斯汀貝爾帥氣出席《科學新娘！》倫敦首映會。（達志影像）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

曾在《黑暗騎士》中與瑪姬葛倫霍一同演出的克里斯汀貝爾，這次在新片《科學新娘！》再度攜手合作，他飾演經典角色「科學怪人」法蘭克，瑪姬卻從演員轉任編劇與導演。談起看見她坐上導演椅的感受，貝爾毫不掩飾驚艷與佩服；聽到她說想找最好的演員，更當場自嘲自己不是最棒的那位。

自嘲不是最棒演員 盛讚瑪姬葛倫霍導戲細膩

瑪姬曾表示，希望找來最優秀的演員參與《科學新娘！》，貝爾幽默回應：「很可惜她在法蘭克這個角色沒找到，但其他演員都非常棒。」瑪姬坦言「最糟的情況不過是被演員們拒絕」，他則誠實分享，自己其實面對每個劇本邀約，都會先思考是否該說不。

克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》變身「怪物情侶」。（華納兄弟提供）

貝爾表示：「我會試著說服自己拒絕每一個項目，因為我覺得如果能夠放下，就應該放下。」他解釋，正因對拍電影懷抱極大感激，才更珍惜每次機會，希望拍出自己做過或看過最好的作品。

回憶第一次讀到該片劇本，貝爾直呼「瘋狂又原創」，也讚賞片商願意投入可觀資金，支持一部充滿邪典、冒險、帶有龐克精神的作品。「這個計畫就是一直纏著我，不肯離開。」

外界關注他再度為角色改變體態，貝爾否認自己總在追求「自毀外貌」，「我只是很享受去成為不同的人，不想在銀幕上看起來像自己，那不是我的表演風格。」他坦言，觀眾從未期待他做自己，而是期待他成為另一個人，這正是他最享受之處。

貝爾也大讚瑪姬主見鮮明，同時懂得在關鍵時刻與演員交流：「她非常敏銳，知道演員可能需要什麼，會給出很棒又細膩的小建議，同時也給你完全的自由。」在他看來，這部作品故事「徹底顛覆、非常原創」，有信心會讓觀眾大吃一驚。《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

