啦啦隊女孩滾元宵做公益 各務礼美奈WBC應援台灣隊

十一（左起）、棠棠、謝予容、貝拉、各務礼美奈、化身長壽花公益大使，和長輩們提前歡慶元宵節。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕元宵佳節將至，啦啦隊女孩各務礼美奈、「容容」謝予容、貝拉、十一昨擔任紅心字會「長壽花公益大使」，與長輩們手滾元宵，象徵圓滿與平安，呼籲大眾關注弱勢長者的餐食扶助。

大馬女孩貝拉第一次滾元宵，也分享馬來西亞特有的「拋柑」求緣習俗，直呼「橘子愈圓，緣分愈圓」，她近期轉正為小龍女，家人得知喜訊紛紛丟出鞭炮貼圖祝賀，更因返鄉過年被長輩疼愛「餵食」而胖了3公斤，笑稱是幸福肥。十一也說，平時跟女孩們一起在球場上應援已經是非常興奮了，能一起做公益，更感受到滿滿愛的感覺。

請繼續往下閱讀...

容容宣布與前東家約滿後已正式「自立門戶」升格老闆，並創立個人服裝品牌。而甜美的棠棠則語出驚人地透露，自己曾有長達5年半的軍中藝工隊資歷，笑談當年留起「男生頭」忍不住流淚，即便脫下軍裝已近3年，身上仍留有深刻的「職業病」。

而各務礼美奈談及即將到來的WBC經典賽，表態雖然是台日混血，但因在台生活多年，「心都在台灣」，屆時將到台北車站直播為台灣隊應援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法