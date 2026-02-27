自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女孩滾元宵做公益 各務礼美奈WBC應援台灣隊

十一（左起）、棠棠、謝予容、貝拉、各務礼美奈、化身長壽花公益大使，和長輩們提前歡慶元宵節。（記者胡舜翔攝）十一（左起）、棠棠、謝予容、貝拉、各務礼美奈、化身長壽花公益大使，和長輩們提前歡慶元宵節。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕元宵佳節將至，啦啦隊女孩各務礼美奈、「容容」謝予容、貝拉、十一昨擔任紅心字會「長壽花公益大使」，與長輩們手滾元宵，象徵圓滿與平安，呼籲大眾關注弱勢長者的餐食扶助。

大馬女孩貝拉第一次滾元宵，也分享馬來西亞特有的「拋柑」求緣習俗，直呼「橘子愈圓，緣分愈圓」，她近期轉正為小龍女，家人得知喜訊紛紛丟出鞭炮貼圖祝賀，更因返鄉過年被長輩疼愛「餵食」而胖了3公斤，笑稱是幸福肥。十一也說，平時跟女孩們一起在球場上應援已經是非常興奮了，能一起做公益，更感受到滿滿愛的感覺。

容容宣布與前東家約滿後已正式「自立門戶」升格老闆，並創立個人服裝品牌。而甜美的棠棠則語出驚人地透露，自己曾有長達5年半的軍中藝工隊資歷，笑談當年留起「男生頭」忍不住流淚，即便脫下軍裝已近3年，身上仍留有深刻的「職業病」。

而各務礼美奈談及即將到來的WBC經典賽，表態雖然是台日混血，但因在台生活多年，「心都在台灣」，屆時將到台北車站直播為台灣隊應援。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中