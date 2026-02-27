廖筱君創頻道4年燒2千萬 重返民視推韌性之島紀錄片

廖筱君隔25年回鍋民視，推出紀錄片將在3月29日首播。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人廖筱君時隔25年重返民視，推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》，將於3月29日晚間9點播出。

她昨出席發布記者會分享近況，透露4年前離開電視圈時，老公還拍手鼓掌支持她退休，沒想到幾個月後她就投入經營YouTube頻道《筱君台灣PLUS》，被老公虧是「大型詐騙集團首腦」。

請繼續往下閱讀...

行動力十足的她也直言，未來不排斥再接政論主持，「新聞人的麥克風永遠不會被關掉，只要有需要我都會義無反顧投入」。

談到創立頻道契機，她表示當年前日本首相安倍晉三遭槍擊身亡，讓她決定在24小時內開設頻道、針砭時事，更自嘲「從此日子從彩色變黑白」。

她坦言4年來已投入超過2千萬元積蓄，甚至為此賣房，雖累積51萬訂閱，至今仍未回本，若只靠分潤早就餓死。身邊企業家朋友關心她的收入，她則堅定表示從不後悔投入媒體工作。

此外，談及日前因淋巴癌病逝的主播吳中純，廖筱君相當不捨。兩人同為民視戰友、交情逾30年，她形容對方開朗樂觀、注重養生，三年前在活動上見面時精神仍很好，感嘆生命無常。

她也提到新聞工作高壓，自己長期受睡眠問題所苦，更深刻體會健康的重要。

《韌性之島 台灣紀實》由廖筱君擔任製作人兼主持人，攜手4位新銳導演深入台灣社會現場，探討罷免志工、詐騙、反滲透、少子化、在台香港人及台東獵人學校等6大議題，呈現台灣面對困境時的堅韌力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法