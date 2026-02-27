自由電子報
娛樂 最新消息

夜王9天賣2.2億 黃子華為戲半裸 再飆票房神話

黃子華在《夜王》有不少半裸露身材的戲。（華映提供）黃子華在《夜王》有不少半裸露身材的戲。（華映提供）

記者許世穎／台北－澳門連線訪問

今年過年台灣有《陽光女子合唱團》持續稱霸票房，香港則由黃子華主演的《夜王》一枝獨秀，自17日（初一）正式上映後，票房表現勢如破竹，不斷刷新香港電影史紀錄，9天就賣破5500萬港幣（約台幣2.2億元），打破近十年賀歲片的紀錄，黃子華票房神話持續發威。

黃子華近年在香港屢創佳績，包括2022年《飯戲攻心》大賣7739萬港幣（約台幣3.09億元）、2023年《毒舌大狀》賣破1.15億港幣（約台幣4.6億元），成為首部賣破1億港幣的港片；2024年和許冠文合作的《破‧地獄》更以1.57億港幣（約台幣6.28億元）登上香港影史華語片冠軍寶座。

《夜王》在香港除了稱霸賀歲檔，也刷新港片首週票房紀錄，導演吳煒倫繼《毒舌大狀》後再度和黃子華合作，直言這次對票房比較放心，「因為有子華、Sammi（鄭秀文），還有那麼多好的演員，他們都很用心去演，所以我非常有信心。」

電影以夜總會文化為背景，勾勒夜場眾生相與逝去榮光，黃子華為戲大解放，受訪時自嘲現在身材不好，更笑說「這不是『少數』露身材、床戲演出，而是『以後都沒有』！」鄭秀文則大方誇他脫衣瞬間「BODY讓人流口水，挺可以的！」讓他直呼信心大增。

兩人片中曾有一段婚姻，還有過生孩子的幻想，鄭秀文坦言年輕時也曾動念當媽，「但幸好沒有，因為我的個性自己也管不了，很喜歡自己現在的生活狀態。」未婚的黃子華笑說自己很嚴格，「生男孩子可能會把他打死，但女兒可能會把她疼死，我會很偏心的！」相當幽默。《夜王》將於3月13日在台上映。

