娛樂 最新消息

WBC應援團成軍 沐妍吃素為台灣隊加油

TRAVIS（左起）、RINA、沐妍、YORK、勛雞，五大應援團長熱血集結為台灣隊加油。（記者陳奕全攝）TRAVIS（左起）、RINA、沐妍、YORK、勛雞，五大應援團長熱血集結為台灣隊加油。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火。由中職六隊精銳組成的應援團「CT AMAZE」已蓄勢待發，成員RINA、沐妍昨出席活動，談及遠征東京，沐妍自爆為了替台灣隊求勝，竟向神明發願吃素、戒全糖飲料，直喊一定要贏。

壯壯未入選WBC應援名單，將自費前往日本加油。（記者陳奕全攝）壯壯未入選WBC應援名單，將自費前往日本加油。（記者陳奕全攝）

自認迷信的沐妍，過往曾有向神明許願後奇蹟奪冠的經驗。這次為了WBC，主動宣布要吃素一個月並戒掉手搖飲，除了意志力挑戰，目前她也正閉關苦練各隊應援曲，就怕在東京巨蛋應援現場出錯。

因年齡未入選應援名單的壯壯，展現大將之風，把機會讓給後輩。儘管去年在義大利慘遭破窗洗劫、損失高達600萬台幣，目前還在拚命接工作「補洞」，但她仍豪氣宣布：「我會自費去幫忙加油！」正積極尋找一票難求的台日大戰門票。

此外，樂天女孩昨公開韓援名單，除了原有的三本柱續約，更迎來起亞虎女神高佳彬與「可愛天花板」 金佳垠加入，團長RINA與沐妍自信分析，台灣成員擁有深厚互動優勢，誓言要在新賽季與韓援攜手，陪伴樂天桃猿直衝總冠軍。

