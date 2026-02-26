自由電子報
娛樂 最新消息

江蕙圓滿第80場萬人演唱會 漫遊環場對唱粉絲 嗨拱江淑娜開個唱

江蕙小巨蛋演唱會落幕，這也是她人生中第80場大型演出。（寬宏藝術提供）江蕙小巨蛋演唱會落幕，這也是她人生中第80場大型演出。（寬宏藝術提供）

 

江淑娜被拱快點出來舉辦自己的演唱會。（寬宏藝術提供）江淑娜被拱快點出來舉辦自己的演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕從去年夏天唱到今年春天，天后「二姐」江蕙的「無．有」巡迴演唱會，北高共計28場昨晚順利在小巨蛋落幕，這也是她人生中第80場大型萬人演唱會，留下漂亮紀錄。和她情如姊弟的周杰倫也送花祝福，花牌寫下「有二姐的歌聲陪伴，就是最圓滿的年，Good Show！」

江蕙在音符推台環場，還登上空橋升空貼近各區域歌迷，所到之處尖叫聲不斷。（寬宏藝術提供）江蕙在音符推台環場，還登上空橋升空貼近各區域歌迷，所到之處尖叫聲不斷。（寬宏藝術提供）

天后暖心照顧粉絲 不唱大巨蛋

江蕙在音符推台環場，還登上空橋升空貼近各區域歌迷，所到之處尖叫聲不斷。（寬宏藝術提供）江蕙在音符推台環場，還登上空橋升空貼近各區域歌迷，所到之處尖叫聲不斷。（寬宏藝術提供）

一連演唱《等待舞伴》、《甲你攬牢牢》之後，江蕙談到：「今天最後一場，也是我人生中的第80場（大型演唱會），人家說人生80才開始，所以後面還會有嗎？」台下歌迷高喊「有！」江蕙也主動提到：「有人說我可以去大巨蛋唱，湊成100場，但我的音樂不適合在大巨蛋，我的觀眾比較年長一點，如果去上化妝室，回來我已經唱完10首了，在這裡（指小巨蛋）很溫暖，我多唱幾場沒關係，要把觀眾照顧好。」

這次江蕙首度在春節期間開唱，小巨蛋加場的5場安可場特別「加碼」，她站上象徵音樂流動的「音符漫遊號」造型推台環場，近距離和不同區域的歌迷互動，另外也升上3層樓高，約8公尺，長達27公尺的高空空橋貼近2、3樓歌迷，讓看台區的歌迷興奮尖叫，演出中她也和歌迷深情對唱《夢中的情話》、《傷心酒店》、《無言的結局》等金曲，現場宛如萬人大型KTV。

江淑娜佩服二姐罹癌後 堅強站回舞台

最終場，江蕙繼續邀請妹妹江淑娜當嘉賓合唱《請你記得我的好》，江淑娜也換新服裝，獨唱《煙雨濛濛》，江蕙代表所有歌迷請願，幽默催促江淑娜：「妳紅的歌這麼多，趕快出來自己辦演唱會吧，大家都很想聽吧！」全場歡呼聲不斷。

昨晚江淑娜也首次說出江蕙罹癌的苦衷，透露：「在二姐生病那段期間，很多人找不到我，我是有苦衷的，她的個性報喜不報憂，不想大家太擔心她，但麻煩的是我，很多人都問我為什麼二姐要封麥？我有苦說不出來，那時主治醫生說病情，二姐的癌症指數很高很危險，聽到像晴天霹靂。」

但江淑娜相信好人有好報，「今天她還能站上舞台唱歌，要謝謝二姐沒有放棄自己，從黑暗深淵裡爬出來，讓人佩服，這麼堅強！」

演唱會落幕前的安可曲，江蕙再度演唱象徵祝福的《博杯》，祈願「一切都會順適，大大小小平安快樂過！」透過溫暖歌聲將最誠心的祝福獻給歌迷！前晚有阿嬤歌迷聽到她唱《博杯》，突然想起昨天是初九要拜天公，江蕙知道也被逗笑了。

header
body

