娛樂 最新消息

蔡淑臻甜喊小12歲男友小菜雞 王品澔斷開粿王風波

50歲的蔡淑臻對婚姻不強求，爸媽也不催婚。（記者胡舜翔攝）50歲的蔡淑臻對婚姻不強求，爸媽也不催婚。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后蔡淑臻、王品澔、孫綻、劉樸等人昨出席經紀公司開工團拜，除了分享工作計畫，也談及感情狀況。蔡淑臻和小12歲男友交往2年多，50歲的她對婚姻不強求，爸媽也不催婚，她如今感情觀是「不需以結婚為目的，現下相處狀況比較重要」，但她坦言男友對於跟公眾人物交往，至今依舊頗感壓力，「他現在還是小菜雞，要等工作更穩定才沒負擔吧。」

王品澔在「粿王風波」後全身而退。（記者胡舜翔攝）王品澔在「粿王風波」後全身而退。（記者胡舜翔攝）

而王品澔去年10月捲入粿粿、王子的「粿王風波」，因一起參與美國行，一度被點名與簡廷芮互動過界，但雙方都否認此事。王品澔昨坦言跟這些當事人已完全沒聯繫，唯一有聯絡的只有簡廷芮老公賴冠儒，對方過年主動約他打籃球，看來並無嫌隙，兄弟情依舊。

劉樸去年12月29日和陳大天登記結婚，因陳大天去年5月涉及閃兵，這10個月工作停擺，靠吃老本過活，她打趣陳大天如今成了「賢內助」，在家全力支援她的工作，幫忙寫腳本、剪接、拍攝業配影片之外，還協助爸爸賣菜脯。雖然老公目前收入不如以往，但她強調：「我們已經是一家人了，不會計較你的、我的。」

此外，孫綻和米可白穩定交往3年，他農曆年雖沒到鹿港女友家拜年，但年前米可白動鼻息肉切除手術，孫綻在那段時間化身貼身看護，全心照顧剛動完手術的女友，打趣稱：「過了一整個禮拜的情人節。」然而之前米可白罕見提及想再婚，孫綻坦言已早早開始準備「結婚基金」，希望未來能給對方安穩生活。

