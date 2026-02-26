自由電子報
Jolin現身布拉格 圓夢72變

駿馬伴隨蔡依林，畫面相當唯美。（凌時差提供）駿馬伴隨蔡依林，畫面相當唯美。（凌時差提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林的神曲《布拉格廣場》收錄於2003年《看我72變》專輯，近來Jolin擔任星宇航空航線大使，以全新風貌重新詮釋《布拉格廣場》，當年MV其實是在台北拍攝，這次跨越9千公里實地取景，Jolin一一點名歌詞中的「歌德式教堂」、「彩繪的玻璃窗」，圓了23年前的夢。

蔡依林圓夢，到布拉格拍攝《布拉格廣場》MV。（凌時差提供）蔡依林圓夢，到布拉格拍攝《布拉格廣場》MV。（凌時差提供）

這回Jolin擔任單曲製作人，布拉格的城市風景對她來說很像一幅畫，因此改編的方向，比較像可以馬上把大家帶進某一個明信片裡頭的感覺，Jolin表示，從演唱者到製作人的角色轉換中，盡量讓自己不要想太多，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。

拍攝時，Jolin走訪了老城廣場、天文鐘，在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，MV中亦藏有許多巧思，像是以騎士象徵歌迷長年的陪伴，導演特別安排一匹駿馬，想打造出Jolin與騎士、駿馬的唯美畫面，怎料拍不到一會兒，馬就突然在草地上狂奔，主人差點都追不上，Jolin笑著說：「遇到一匹飆馬，應該是想要下班了。」

除了駿馬，現場還有以華麗長毛與優雅氣質著稱的阿富汗獵犬，Jolin看到獵犬飄逸的毛髮，直嚷：「她（牠）比我還漂亮！」更爆料朋友都說自己很像阿富汗獵犬。

