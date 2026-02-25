邱瓈寬甫開春馬上發財 操盤GD孫燕姿演唱會海賺6.5億

「寬姐」邱瓈寬領軍寬魚國際，持續投資海內外大型演唱會。（寬魚國際提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕寬魚國際在行銷長「寬姐」邱瓈寬領軍之下，持續擴大海外演出市場版圖，華語天后王菲連續兩年參與中國央視春晚，粉絲都敲碗她出來開唱，寬姐和王菲的交情深厚，被問到今年會不會幫王菲主辦演唱會？寬姐笑說王菲喜歡唱歌，「但沒有特別想做巡演。」

孫燕姿3月在香港2場演唱會已完售，票房進帳超過4億。 （Make Music提供）

寬魚國際2026年一開春即以重量級演出揭開年度布局序幕，農曆年間（2月17日）參與韓國天王「GD」G-DRAGON杜拜演唱會合作案，據悉票房收入800多萬美金（約2.5億台幣），緊接著3月13日、15日「保誠保險呈獻 孫燕姿『就在日落以後』巡迴演唱會-香港」在全新地標「啟德主場館」接力登場，兩場門票7.5萬張已被搶光，推估票房進帳4億多台幣，開出好彩頭。

請繼續往下閱讀...

隨著全球演唱會市場復甦，今年寬魚國際整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，此外也同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人「仔仔」周渝民近期參與由五月天阿信主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚國際亦為投資方之一，目前已唱完上海、成都站，加上3月的深圳與接續的武漢共16場門票都已完售。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法