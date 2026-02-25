王彩樺崇拜文英 曾心梅難忘二姐加油

王彩樺的偶像是文英阿姨。（萬星傳播提供）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕王彩樺、曾心梅等女星將加入3月21、22日登場的「鑽石舞台之夜」演唱會，王彩樺入行時的偶像是文英阿姨，曾心梅和鍾采穎則異口同聲表示是「二姐」江蕙。動力火車旺盛人氣讓5月中的3場小巨蛋演唱會完售，但談起各自追星對象，顏志琳和尤秋興的喜好可是大不同。

文英阿姨（左）拍電影拍到老，把歡樂帶給大家。（國家影視聽中心提供）

王彩樺說，她拍第一部戲《恩情深似海》認識文英阿姨，就希望自己將來可以跟文英阿姨一樣，拍電影拍到老，把歡樂帶給大家，「阿姨為人親切，戲演得好又很疼我，每次看到她都是滿滿的溫暖，而且她非常敬業，所以我非常尊敬她，一直朝著她的目標努力。」

曾心梅曾在洗手間巧遇江蕙，難忘被二姐鼓勵。（萬星傳播提供）

曾心梅和賴慧如、鍾采穎在「鑽石舞台之夜」有一段以「傳承」為主題的合作，曾心梅和鍾采穎的偶像都是江蕙，曾心梅出道前參加歌唱比賽，都是以二姐為榜樣，「有一次我發片到中廣宣傳，剛好二姐也在那裡，但我們碰面的地方居然是在洗手間！」當時曾心梅既開心又驚慌失措，「二姐跟我說『你歌唱得很好喔，加油』，讓我整個昏頭轉向，要幫她把門推開還推到消防栓，超級尷尬！」賴慧如想效法的榜樣則是「亞洲天王」任賢齊。

江蕙親切鼓勵後輩。（寬宏藝術提供）

動力火車常開玩笑說「越老越紅」，在尾牙或商演場子，他們是粉絲爭相拍照的對象，其實自己也會追星，尤秋興透露：「以前年輕時候最喜歡玉女歌手楊林、孟庭葦，會去翻雜誌看她們的照片，雖然我沒有買過她們的海報，但我會買卡帶，純粹聽音樂。」至於男歌手部分，他最喜歡羅大佑的歌曲，常會戴耳機聽歌，跟著唱。

動力火車尤秋興（左）、顏志琳歡喜開工，也分享追星趣事。（記者胡舜翔攝）

顏志琳則記得高中時期就開始喜歡聽庾澄慶、齊秦、紅螞蟻樂團、李恕權的歌曲，「他們的聲音都很特別，我會邊學吉他，邊唱他們的歌。」現在為了滿足女兒追韓星，他也常會翻唱韓國歌手的作品。

