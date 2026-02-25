胡瓜 楊貴媚 哭點聖地搞笑互虧 劉冠廷從臨演熬出頭

楊貴媚（左起）到胡瓜主持的網路節目宣傳電影《雙囍》，兩人互動超有趣，劉冠廷分享演藝路。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube節目《下面一位》圈粉無數，訂閱數已經破50萬大關，在最新一集中，胡瓜前往因蔡明亮電影《愛情萬歲》而成為跨年「哭點聖地」的大安森林公園，一走近就看到金馬影后楊貴媚在抽衛生紙，胡瓜搞笑詢問：「妳是在哭怎樣的？」楊貴媚則幽默回應：「我鼻子過敏啦！」還虧胡瓜變胖了，兩人一來一往逗趣十足。

楊貴媚與劉冠廷到《下面一位》宣傳電影《雙囍》，3人接下製作單位任務，要自行開車前往指定餐廳，負責當駕駛的胡瓜分享過往糗事，曾因導航錯誤，原本從新竹要回台北，卻一路開到反方向的苗栗，嚇到留下陰影，從此堅持「用頭腦導航」。胡瓜一路上靠記憶與直覺指路，結果在加油站自助加油時手忙腳亂，95、98汽油分不清楚，全程笑料百出。

談及演藝之路，3人也分享出道初期的辛苦過往，楊貴媚透露，自己從歌唱比賽進電視台，試用期長達三年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元；劉冠廷也分享曾當劇場整理道具工作人員、臨時演員、更兼任體育老師，苦熬多年才迎來機會。

胡瓜則是在秀場時期任何一個機會都不放過，不管價格多少甚至是免費主持，只要能有機會能練習表演就積極爭取，才一步步走到今日的一線主持地位。

