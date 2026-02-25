自由電子報
娛樂 最新消息

安心亞捐血填問卷 更生人阿蘭上身想勾前科

安心亞太入戲，捐血填問卷，竟問有沒有前科要不要勾選。（記者陳奕全攝）安心亞太入戲，捐血填問卷，竟問有沒有前科要不要勾選。（記者陳奕全攝）

演出陽光女子嗨當億萬票房女星 感動電影溫暖影迷

安心亞（右）過年和媽媽到台南四草綠色隧道看美景。（翻攝自IG）安心亞（右）過年和媽媽到台南四草綠色隧道看美景。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞等人主演的台片《陽光女子合唱團》票房至今已破6.5億，她昨出席捐血公益活動，被媒體封「億萬票房女星」頭銜時，樂呵呵糾正：「是6.5億！」至於未來會不會漲片酬？她回：「不漲價，抱持感恩的心，繼續做喜歡的事。」

她說自己和觀眾都太過「入戲」，除了過年走春被民眾叫角色名字「阿蘭」，在尾牙火辣勁歌熱舞後，也被主持人介紹「這是更生人阿蘭」，甚至捐血前填問券，有一欄是「有沒有前科」，她還轉頭問經紀人要不要勾，被虧：「阿蘭不要這麼入戲！」

她也分享跑電影宣傳時，有位觀眾的回饋令她至今難忘。對方媽媽是受刑人，從小到大從未見過媽媽一面，心中一直充滿恨意，但在看完電影後，卻第一次萌生「想見見媽媽」的念頭，想知道她究竟長什麼模樣，也開始理解媽媽當年或許是迫於無奈，才選擇離開自己。這段心得讓安心亞相當感動，直呼：「這部電影能讓觀眾感受到溫暖，甚至在心境上得到啟發，真的很棒。」

而農曆年剛過，安心亞今年過年陪伴媽媽到台南走春，也陪媽媽打牌，甚至贏錢，但她強調孝親紅包絕對比她贏來的錢還多，因為她媽媽收到女兒包的紅包時，甚至還回：「哎呦不用這麼厚，意思意思就好。」她事後虧媽媽話雖這麼講，紅包還是照樣收入口袋，沒有一絲延誤。

