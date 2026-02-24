松浦航大主動邀約張立昂 台日合唱好音緣

張立昂（左）開心與松浦航大「互唱」合作。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張立昂近期驚喜宣布與日本知名歌手松浦航大展開深度跨國合作。兩人不僅互唱對方的經典作品，由張立昂挑戰日文版《七色》，松浦航大則以日文詮釋張立昂的《輸給你》，更聯手獻上合唱曲，消息一出便在台日兩地樂壇引發熱烈討論。

松浦航大不僅曾登上日本《紅白歌合戰》，在YouTube更擁有超過百萬驚人粉絲量。這次合作是由松浦主動透過社群平台向張立昂遞出橄欖枝。對於這段「跨海音緣」，張立昂驚喜表示，松浦航大不僅歌聲極佳，模仿功力更是大師級。

這項合作計畫兩人一拍即合，隨即展開長達一個月的線上討論。年前，松浦航大特別飛抵台灣與張立昂會合，兩人在錄音室展現高度默契，一路從日文歌錄到中文歌，更完成了從互唱到合唱的挑戰，成功在短期內錄製完三首單曲。

由於張立昂近期在影集《男公館》飾演帥氣的公關經理，角色形象深植人心。久未見他大展歌喉的粉絲紛紛在留言區激動喊話：「好久沒聽到經理哥哥唱歌！」尤其張立昂在詮釋日文歌曲時所展現的高音層次，更被網友盛讚「超級療癒」，瘋狂敲碗希望兩人能多出合輯。

