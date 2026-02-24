自由電子報
娛樂 最新消息

品冠體貼岳父母豪擲50萬 源少年宣告須弘道退團

品冠日前帶著岳父岳母回馬來西亞過年。（記者潘少棠攝）品冠日前帶著岳父岳母回馬來西亞過年。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠昨天出席唱片公司開工儀式，今年他首度帶著岳父、岳母一起回馬來西亞過年，來回都搭商務艙，加上紅包花了50萬台幣；AcQUA源少年則震撼宣布須弘道退團；韓星頌樂第一次參加開工團拜，覺得很新奇。

源少年隊長黃莑茗（中）宣布須弘道退團，有點感傷。（記者潘少棠攝）源少年隊長黃莑茗（中）宣布須弘道退團，有點感傷。（記者潘少棠攝）

品冠之前在馬來西亞買了一棟50坪的千萬豪宅，過年前剛裝修好，這趟行程全家便住進新房，年後房子已經出租，他表示置產都是為了父母，不過爸媽仍堅持住在老家的透天厝，「現在已經放棄，不想說服他們了，等他們不想爬樓梯了再說。」低調透露名下有3間房子。

源少年隊長黃莑茗與盧以恩情變，現身開工團拜還宣告須弘道不會再參與團體活動，黃莑茗同時面臨分手與成員退團，坦言：「2025年是滿難過的一年，希望2026年越來越好。」盧以恩昨也被問感情現況，直言：「我現在沒有男朋友。」並稱現在的交友圈就是家裡的狗，是否因為太忙走不下去？她坦言：「有一部分。」

頌樂新春難得放大假，在家躺著看電視、休息，笑稱胖了7公斤，日前她收到粉絲送的刮刮樂，竟刮中1千元，來台就馬上去兌獎，買美食與同事分享。

點圖放大
點圖放大

