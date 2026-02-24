英國奧斯卡頒獎 柏靈頓熊超搶戲

柏靈頓熊受邀擔任BAFTA頒獎嘉賓，萌翻眾人。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的第79屆「BAFTA」英國影藝學院電影獎昨頒獎，今年除了《一戰再戰》勇奪最佳電影、導演、男配角等6獎成為大贏家，還有黑馬暴衝登上影帝，以及出現一隻柏靈頓熊萌翻全場。

羅伯特阿拉馬約以黑馬之姿獲頒最佳男主角獎及新星獎，上台致詞難掩激動。（法新社）

32歲英國男星羅伯特阿拉馬約以《I Swear》意外擊敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等強敵，抱走最佳男主角獎，同時他還獲頒「新星獎」，成為首位一夜雙冠的演員；羅伯特阿拉馬約開心表示「能和你們（影帝入圍者）並列已經很不可思議，真不敢相信我贏了。」

《I Swear》講述1980年代蘇格蘭一名重度妥瑞氏症患者，在社會誤解中成為倡議者的故事，角色有抽動與不自主發聲等症狀，演出難度極高。

潔西伯克利以《哈姆奈特》奪下最佳女主角，距離小金人只差一步。（歐新社）

影后由潔西伯克利以《哈姆奈特》拿下，先前她已收下金球獎、評論家選擇獎，如今再添獎座，距奧斯卡影后只差一步；她在台上說：「這獎教我如何用不同方式創作與表達女性角色，真的太瘋狂了。」這也是首次由愛爾蘭女演員奪得該獎，寫下歷史。

此外，當晚最搶戲的柏靈頓熊擔任最佳兒童與家庭電影頒獎人，牠一走上台，驕傲宣布：「我是第一位在BAFTA頒獎的熊。」自糗不小心把橘子醬弄到獎座上，全場爆笑。

