除夕收視民視稱霸 賴慧如凌空最搶眼

賴慧如表演空中特技「御馬凌空」奪下全台最高收視。（民視提供）賴慧如表演空中特技「御馬凌空」奪下全台最高收視。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年除夕夜節目收視出爐，由《民視第一發發發》奪冠，最高收視4.39落在賴慧如帶來的空中特技「御馬凌空」，氣勢驚人；而以AI「復活」登場的豬哥亮橋段也創下3.6佳績，掀起話題。

《民視第一發發發》由陳美鳳、白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、浩子、賴慧如、籃籃等百位藝人攜手合作，6個小時平均收視2.37，多段表演收視破4。其中賴慧如、2017年R16世界街舞賽冠軍「築夢者舞團」及「韓國啦啦隊」三組演出表現亮眼，成功帶動整體收視。

民視更運用AI科技「復活」豬哥亮，由豬哥亮的長子謝順福穿上秀場服裝扮演父親，透過AI技術重現經典風采，感動許多觀眾。

林志穎上台視《紅白藝能大賞》掀回憶殺，拿下收視高點3.31。（台視提供）林志穎上台視《紅白藝能大賞》掀回憶殺，拿下收視高點3.31。（台視提供）

此外，林志穎登上台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，經典歌曲連發，拿下收視高點3.31；次高點3.11則由蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃帶來的紅白擔擔麵，台語劇演出深受觀眾喜愛。

三立、公視台語台播出的《WE ARE 我們的除夕夜》網路討論度高，黃妃與阿跨面跨時代對唱、方季惟與陳明真復刻秀場風華掀起「回憶殺」。其中徐懷鈺與橘高校吹奏樂部國際共演衝高網路觀看，節目網路總觀看人次超過270萬人。

