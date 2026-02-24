自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》李齊新春喊話多馬奔騰 邊工作邊玩

《人物專訪》李齊新春喊話多馬奔騰 邊工作邊玩李齊（左）舉辦生日音樂會，導演鄧安寧上台獻唱，炒熱現場氣氛。
（李齊愛樂提供）

記者李紹綾／專訪

《人物專訪》李齊新春喊話多馬奔騰 邊工作邊玩李齊帶著粉絲的心意回家。
（記者李紹綾攝）

小提琴家兼演員李齊日前舉辦生日音樂會，攜手頂尖Big Band九重奏（Jazz Nonet）一同表演，他笑說名義上是慶生，實際上是為亞洲巡演做「Open Rehearsal壓力測試」。

李齊（左三起）與導演鄧安寧開心與粉絲合影。（記者李紹綾攝）李齊（左三起）與導演鄧安寧開心與粉絲合影。（記者李紹綾攝）

身為古典音樂家，李齊坦言初次嘗試爵士壓力極大，為了編曲與練琴，近期幾乎都熬到凌晨才睡覺，臉上還冒了2顆大痘痘。我也想像團員一樣帥氣閉眼即興，但因為睡太少，情緒亢奮到有點語無倫次。

春節備戰音樂會 靠泡麵度日

過農曆新年，李齊自招過得相當「悲慘」。為了生日音樂會的編曲，他足不出戶，大年初一叫外送還被取消兩次，最後只能靠泡麵度日，唯一的「小確幸」是因沒出門拜年，省下不少紅包。至於包給爸媽的紅包誠意？李媽媽聽到後，露出滿意笑容認證：「很大包，我數得很舒服、很爽。」

導演鄧安寧到場並獻唱爵士，還透露兩人前一晚僅彩排2分半的時間，打趣說：「我演唱生涯最短彩排。」笑稱自己很愛李齊這個小老弟，能跟頂尖Big Band合作機會難得。李齊也期許未來再與鄧安寧合作，「之前合作《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，很喜歡他的作品，跟他相處很溫暖」。

音樂會喜見日韓粉絲 感動不已

李齊舉辦生日音樂會爆滿，還有日本、韓國粉絲專程飛來，甚至有人搭首班高鐵從高雄衝台北，李齊感動說：「我很珍惜粉絲，謝謝他們前來支持。」

展望2026，李齊以「驫」（音同飆）作年度代表，3匹馬象徵衝刺與奔馳，他期許馬力全開，一邊工作一邊出國玩，6月將展開東京、香港與東南亞巡演，他熱血說：「我要努力賺錢，希望2026多馬奔騰！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中