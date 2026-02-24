《人物專訪》李齊新春喊話多馬奔騰 邊工作邊玩

李齊（左）舉辦生日音樂會，導演鄧安寧上台獻唱，炒熱現場氣氛。

（李齊愛樂提供）

記者李紹綾／專訪

李齊帶著粉絲的心意回家。

（記者李紹綾攝）

小提琴家兼演員李齊日前舉辦生日音樂會，攜手頂尖Big Band九重奏（Jazz Nonet）一同表演，他笑說名義上是慶生，實際上是為亞洲巡演做「Open Rehearsal壓力測試」。

李齊（左三起）與導演鄧安寧開心與粉絲合影。（記者李紹綾攝）

身為古典音樂家，李齊坦言初次嘗試爵士壓力極大，為了編曲與練琴，近期幾乎都熬到凌晨才睡覺，臉上還冒了2顆大痘痘。我也想像團員一樣帥氣閉眼即興，但因為睡太少，情緒亢奮到有點語無倫次。

春節備戰音樂會 靠泡麵度日

過農曆新年，李齊自招過得相當「悲慘」。為了生日音樂會的編曲，他足不出戶，大年初一叫外送還被取消兩次，最後只能靠泡麵度日，唯一的「小確幸」是因沒出門拜年，省下不少紅包。至於包給爸媽的紅包誠意？李媽媽聽到後，露出滿意笑容認證：「很大包，我數得很舒服、很爽。」

導演鄧安寧到場並獻唱爵士，還透露兩人前一晚僅彩排2分半的時間，打趣說：「我演唱生涯最短彩排。」笑稱自己很愛李齊這個小老弟，能跟頂尖Big Band合作機會難得。李齊也期許未來再與鄧安寧合作，「之前合作《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，很喜歡他的作品，跟他相處很溫暖」。

音樂會喜見日韓粉絲 感動不已

李齊舉辦生日音樂會爆滿，還有日本、韓國粉絲專程飛來，甚至有人搭首班高鐵從高雄衝台北，李齊感動說：「我很珍惜粉絲，謝謝他們前來支持。」

展望2026，李齊以「驫」（音同飆）作年度代表，3匹馬象徵衝刺與奔馳，他期許馬力全開，一邊工作一邊出國玩，6月將展開東京、香港與東南亞巡演，他熱血說：「我要努力賺錢，希望2026多馬奔騰！」

