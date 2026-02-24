賀歲電影-陽光女子續夯 票房飆上6.5億-雙囍首週熱賣2680萬稱霸新片

《陽光女子合唱團》賀歲檔期持續衝刺，成為票房奇蹟代名詞。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026賀歲檔3部台灣電影比拚，火花四射，《陽光女子合唱團》用眼淚和歡笑收割票房，全台衝破6.5億穩居冠軍、《雙囍》靠人情味包場過年，九把刀《功夫》則以類型片的野心打開戰場，3部電影各有千秋。

《雙囍》男女主角劉冠廷（右四）、余香凝（右五）和劇組於台北舉辦「辦桌看電影」活動，還原喜宴場景。（秀泰影城提供）

《陽光女子合唱團》從跨年夜拚到春節火力全開，觀影人次衝上230萬，從原本被外界低估的「小品勵志片」，直接變成影史等級現象。

朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀勤跑《功夫》宣傳，台中現場擠滿影迷。（麻吉砥加提供）

該片首週票房僅1000萬，開局並不華麗，導演林孝謙回憶當時帶著陳意涵、安心亞、苗可麗、鍾欣凌等人跑映後，內心忐忑；不過劇組沒放棄，從戲院跑到夜市，從北到南拜票，加上社群爆哭潮，電影院直接發面紙，情緒與話題雙雙起飛，過年前已打破《海角七號》5.3億的票房，登上影史冠軍，春節繼續發威，累積票房達6.5億。

《雙囍》首週熱賣2680萬、連6天新片冠軍，穩坐春節新片第一名，該片由億萬票房導演許承傑執導，加上劉冠廷、余香凝的「新人組合」，成功把婚禮變成全民話題。

台北電影院還辦起「辦桌看電影」，還原喜宴場景，新人逐桌敬酒，9m88更是主持魂上身，笑說能兼婚顧與婚禮歌手，讓不少影迷笑說「這是參加真的婚禮吧！」

九把刀的《功夫》春節前上映後評價分化，有人讚特效、美術、動作場面近年少見，演員情緒到位，卻也有人批「中二梗太多」、「九把刀生涯最差」，不過全台票房衝破3500萬，成績不俗。

大年初五台中見面會上人潮爆滿，柯震東、朱軒洋現場玩起「功夫拳」，還有粉絲舉牌告白追了十幾年，朱軒洋媽媽被拱上台，瞬間變溫馨家庭日。

