自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀歲電影-陽光女子續夯 票房飆上6.5億-雙囍首週熱賣2680萬稱霸新片

《陽光女子合唱團》賀歲檔期持續衝刺，成為票房奇蹟代名詞。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》賀歲檔期持續衝刺，成為票房奇蹟代名詞。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026賀歲檔3部台灣電影比拚，火花四射，《陽光女子合唱團》用眼淚和歡笑收割票房，全台衝破6.5億穩居冠軍、《雙囍》靠人情味包場過年，九把刀《功夫》則以類型片的野心打開戰場，3部電影各有千秋。

《雙囍》男女主角劉冠廷（右四）、余香凝（右五）和劇組於台北舉辦「辦桌看電影」活動，還原喜宴場景。（秀泰影城提供）《雙囍》男女主角劉冠廷（右四）、余香凝（右五）和劇組於台北舉辦「辦桌看電影」活動，還原喜宴場景。（秀泰影城提供）

《陽光女子合唱團》從跨年夜拚到春節火力全開，觀影人次衝上230萬，從原本被外界低估的「小品勵志片」，直接變成影史等級現象。

朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀勤跑《功夫》宣傳，台中現場擠滿影迷。（麻吉砥加提供）朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀勤跑《功夫》宣傳，台中現場擠滿影迷。（麻吉砥加提供）

該片首週票房僅1000萬，開局並不華麗，導演林孝謙回憶當時帶著陳意涵、安心亞、苗可麗、鍾欣凌等人跑映後，內心忐忑；不過劇組沒放棄，從戲院跑到夜市，從北到南拜票，加上社群爆哭潮，電影院直接發面紙，情緒與話題雙雙起飛，過年前已打破《海角七號》5.3億的票房，登上影史冠軍，春節繼續發威，累積票房達6.5億。

《雙囍》首週熱賣2680萬、連6天新片冠軍，穩坐春節新片第一名，該片由億萬票房導演許承傑執導，加上劉冠廷、余香凝的「新人組合」，成功把婚禮變成全民話題。

台北電影院還辦起「辦桌看電影」，還原喜宴場景，新人逐桌敬酒，9m88更是主持魂上身，笑說能兼婚顧與婚禮歌手，讓不少影迷笑說「這是參加真的婚禮吧！」

九把刀的《功夫》春節前上映後評價分化，有人讚特效、美術、動作場面近年少見，演員情緒到位，卻也有人批「中二梗太多」、「九把刀生涯最差」，不過全台票房衝破3500萬，成績不俗。

大年初五台中見面會上人潮爆滿，柯震東、朱軒洋現場玩起「功夫拳」，還有粉絲舉牌告白追了十幾年，朱軒洋媽媽被拱上台，瞬間變溫馨家庭日。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中