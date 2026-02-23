自由電子報
娛樂 最新消息

第76屆柏林影展》Yellow Letters政治味擒金熊 桑德拉惠勒二度封后笑擁銀熊

伊爾凱爾恰塔克抱走金熊獎，希望把這個榮耀與優秀的夥伴們分享。（路透）伊爾凱爾恰塔克抱走金熊獎，希望把這個榮耀與優秀的夥伴們分享。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第76屆柏林影展在台灣時間昨凌晨公布得獎名單，土耳其裔德國導演伊爾凱爾恰塔克以《Yellow Letters》奪下最佳影片金熊獎，德國影后桑德拉惠勒繼《靈界線》之後，憑藉著《Rose》暌違20年在柏林二度封后，再度抱走銀熊獎。

桑德拉惠勒二度在柏林封后，她領獎時的幽默發言，讓全場哄堂大笑。（美聯社）桑德拉惠勒二度在柏林封后，她領獎時的幽默發言，讓全場哄堂大笑。（美聯社）

柏林影展有「世界自由之窗」之稱，不過評審團主席文溫德斯在影展開幕時被問到以色列與加薩衝突一事時，認為「電影必須遠離政治」引發爭議，也因此昨天典禮上也飄出陣陣政治味。不過今年奪下最佳影片的《Yellow Letters》剛好就是一部與政治相關的電影，講述藝術家伴侶因為威權政府的政治壓迫而陷入困境，製片人英戈弗利斯呼籲電影人不要對立，應該團結去對抗獨裁專制。

桑德拉惠勒在《Rose》中女扮男裝的精彩表現獲得盛讚，昨天成功封后，她有感而發：「我一整個晚上都在聆聽你們的發言，我只能說『你們說的都是對的，全部』，我覺得很神奇的是，我在一個能夠說出真心話的房間裡，我很感激。」她回憶起在20年前第一次來到柏林影展，「我那時候什麼都不懂，我還以為要死了，但我沒有。」幽默言論笑翻全場。

