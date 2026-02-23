S.H.E馬年迎春孝親放大絕 田馥甄帶父母出遊 Ella幫爸媽剪指甲

田馥甄（中）過年帶爸媽開心暢遊寮國，還搭船遊湄公河。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕春節假期結束，今天民眾紛紛開工、開學，回顧這次過年，S.H.E都有做好孝順的女兒這角色，陪伴家人開心過節。田馥甄還帶爸媽同遊寮國，爽喝椰子汁，搭船暢遊湄公河。

Selina（中）帶著兒子小腰果（左二）與家人一起歡慶春節。（翻攝自臉書）

田馥甄馬年春節送上的祝福是：「新年快樂，神馬都有，陽光燦爛，年年有魚，大吉大利！」往年不管再忙，過年期間她一定會回新竹老家陪伴爸媽到郊外走春，今年則飛去寮國度假，開心在船上合照，還說：「一家和樂融融。」但也爆料，爸媽就算在遊湄公河時，在船上還是猛滑手機，笑說「科技冷漠」，她只好猛喝椰子汁、賞風景。

Ella過年不忘運動健身，努力練腹肌。

（翻攝自IG）

Ella過年同樣不忘孝親，除了包大紅包給爸媽，還親自幫爸媽剪腳趾甲、手指甲，笑說：「美甲小舖開張，只限爸媽、家人。」Ella回屏東老家吃了不少美食，但她絕不鬆懈維持身材，每天運動勤練腹肌，當她做伏地挺身時，寶貝兒子勁寶還在一旁幫忙喊話：「肌肉、肌肉，加油！」相當可愛。

Selina一再被傳言懷了二寶，但面對傳聞她只回應：「馬年一樣順其自然，謝謝大家，新年快樂。」近期她鮮少在社群分享生活近況，倒是妹妹任容萱昨秀出過年時家人團聚照片，只見Selina巧妙的以「金馬迎春」春聯遮蓋肚子，臉頰圓潤喜氣，是否有好消息就等她日後揭曉。

