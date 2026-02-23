虎爺指路48年 龍千玉歌壇神助攻

龍千玉參拜虎爺，特地奉上自己的新專輯。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪 記者潘少棠╱攝影

台語天后龍千玉的父親江金城生前在基隆經營宮廟「信義堂」，供奉的虎爺相當靈驗，包括鳳飛飛、豬哥亮、白冰冰等大咖都曾是信眾。龍千玉趁著年假與師妹謝金晶一同回到基隆參拜，受訪鬆口在演藝圈歷經三次轉折都曾請示虎爺，進而得到指引，才有機會在歌壇站穩腳步。

龍千玉（右）的父親當年經營基隆「信義堂」。（豪記提供）

虎爺牽線 鳳飛飛是伯樂引入行

鳳飛飛是龍千玉演藝之路的最大伯樂，提到前輩年輕時就是「信義堂」的信眾，龍千玉回憶：「每次鳳姐來拜拜的時候，廟的外面都擠滿了人，好多人都來追星，她真的非常親切。」正是因為「虎爺」加持，鳳飛飛才與龍千玉父親結識，進而讓龍千玉有機會進入演藝圈。

請繼續往下閱讀...

龍千玉透露，當年受鳳飛飛栽培，與前輩同住半年，「鳳姐會教我唱歌，一起學日本演歌，我的日本演歌基礎，很多都是那時候打下來的。」龍千玉除了跟著鳳飛飛學唱歌，還參加了中視主辦的歌唱比賽，起初成績都不理想，爸爸請示了虎爺後鼓勵她千萬別放棄，最終她在第五次參賽終於奪下第5名出道。

龍千玉（後）當年受鳳飛飛提攜，至今仍非常感激。（豪記提供）

從江玉琴到龍千玉 一改名就爆紅

更玄的是，龍千玉當年先以本名江玉琴出道，爸爸隨即接到虎爺的指示要她換名字，最終聽從建議改叫龍千玉，並以台語歌曲《不如甭熟悉》爆紅。

白冰冰（左）參拜信義堂，當年與龍千玉父親的合影。（豪記提供）

高速公路遇險驚魂 虎爺擋煞

龍千玉透露人生這三件「大事」都是靠虎爺的指引，回憶當時剛出道還發生車禍，某次趕夜市活動在彰化的高速公路爆胎，車子在路上打轉三圈，最後竟平穩地停在路肩，她餘悸猶存地說：「當下以為自己要再見了。」回家後才被告知，原來是虎爺幫她擋煞，爸爸還對她說：「虎爺為了幫妳擋車，心坎受傷。」

信義堂收到信眾送的虎爺雕像，龍千玉（右）、謝金晶特地合影留念。（記者潘少棠攝）

遇人生大事 仍回基隆請示

龍千玉談到，儘管爸爸已經離世多年，現在碰到「人生大事」，都還會回家裡的廟請示虎爺，包括4月25日在台中中興大學惠蓀堂舉辦的「男人情女人心演唱會」，也要有虎爺的加持她才能心安。

出道48年的龍千玉在兒子的鼓勵下決定勇敢開唱，她感性表示：「不是每個人都可以在歌壇這麼久，我從來就沒有換過工作，一路唱到現在真的充滿感恩。」她提到演唱會目前暫定只辦一場，「我想要認真地活在當下，有緣就趕快來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法