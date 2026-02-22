自由電子報
娛樂 最新消息

草爺、柯大堡尬車祈福 解婕翎鑽轎底轉運

柯大堡（左起）、草爺砸重金，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，文化總會秘書長李厚慶、YouTuber「看你老墓」司徒建銘、港仔台爸張啟樂、郭鬼鬼皆前來力挺。（紅心字會提供）柯大堡（左起）、草爺砸重金，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，文化總會秘書長李厚慶、YouTuber「看你老墓」司徒建銘、港仔台爸張啟樂、郭鬼鬼皆前來力挺。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕草爺、柯大堡發起第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，初四、初五在桃園護國宮登場，吸引上萬人潮，現場更施放百萬煙火，熱鬧非凡。「港仔台爸」張啟樂、解婕翎、陸子玄、本本等星友相挺參賽，張啟樂驚艷表示，這活動在香港是不可能見到的，「台灣的包容和接受度真的很高」。

解婕翎（左）參加草爺舉辦「神行盃」活動，體驗「四驅車+鑽轎底」的競速祈福。（紅心字會提供）解婕翎（左）參加草爺舉辦「神行盃」活動，體驗「四驅車+鑽轎底」的競速祈福。（紅心字會提供）

大賽事前，草爺、柯大堡就率工作團隊進行預演，將四驅車軌道架設完成，並且進行請神安座儀式，透過太子爺神明加持轉運，讓每位參賽者都可以透過「鑽轎底」的方式，獲得神明庇佑。

除了有四驅車比賽，現場還有攤位美食、大型遊樂設施，現場也為了親子家庭設置四驅車組車區，以及休閒組的四驅車賽道，草爺親自化身汽車銷售員，向初接觸四驅車的朋友們介紹車款，成交了上百輛車，幽默形容自己是「Top Sales」，還笑說如果賣的是真車就好了。

