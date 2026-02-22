朱軒洋老家失火痛失愛犬 金馬獎盃燒焦

朱軒洋（左）邀請《功夫》劇組來家中麵攤作客，柯震東舉著燒焦的金馬獎盃。（翻攝自Threads）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由九把刀執導的電影《功夫》斥資3億打造，討論度居高不下，劇組過年期間前往台中、台南走透透，更有港澳的觀眾，因為想搶先看到《功夫》而特地飛來台灣。九把刀感性表示：「過年跑映後其實很幸福，能近距離跟大家討論電影細節，是觀眾的回饋與討論讓《功夫》更完整。」

九把刀率領《功夫》眾演員們到台中一中街宣傳，現場熱鬧滾滾。（麻吉砥加提供）

九把刀率《功夫》主演走春衝票房 王淨甜開金嗓化身招財貓

九把刀率領眾演員在過年期間出席映後，親揭彩蛋與致敬細節，有觀眾分享，因家人生病心情低落，但受到九把刀與網友集氣祝福深受感動，特地來現場道謝，也表示自己因受到電影台詞「末路花開，絕處逢生」鼓舞，相信家人一定會順利度過難關。

戴立忍分享童年記憶，小時候看了很多武俠電影，一直以為是台灣拍的，長大後才知道多半是港片，如今終於有一部屬於台灣、由我們自己拍出的功夫電影，「希望有一天當大家再想起功夫片時，腦海裡浮現的不只是過去的經典，也能想起我們的《功夫》。」

戴立忍（右）、王淨在《功夫》中飾演師徒。（麻吉砥加提供）

九把刀、柯震東也前往朱軒洋家在台中開的麵攤作客，九把刀分享在拍攝《功夫》期間，朱軒洋老家遇上火災事故，所幸家人平安，但愛犬就沒那麼幸運，就連金馬獎盃都燒焦了，不過朱軒洋仍敬業地完成演出，讓九把刀印象深刻。

王淨出席台中映後活動時，開金嗓獻唱《想要保護的》，合照環節更帶領觀眾集體化身「招財貓」萌翻全場。王淨的男友曹佑寧在過年期間曬出的照片中，一枚戒指剛好放在她的劇照小卡「左手」上方，被網友懷疑是不是求婚了，不過雙方經紀人皆否認婚訊。

