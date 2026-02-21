自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》雅各合作瑪格“咆哮山莊”大談禁戀 停止抱怨任何事

瑪格羅比（左）和雅各艾洛迪於西洋情人節前夕亮麗出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）瑪格羅比（左）和雅各艾洛迪於西洋情人節前夕亮麗出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」。（華納兄弟提供）

甫以Netflix電影《科學怪人》入圍奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪，與身兼製片和女主角的瑪格羅比在電影《“咆哮山莊”》中大談禁戀。雅各大讚瑪格「為片場帶來源源不絕的靈感與能量」，不只激勵劇組，也讓角色間的情感衝突更加真實、充滿層次。

雅各透露，會接演該片關鍵是因為導演艾莫芮德芬諾，兩人先前合作過電影《Saltburn》，讓他深信芬諾是一位真正的藝術家，「作為電影導演，她擁有獨到而銳利的創作視野，只要是她想做的計畫，我可以以任何形式存在於她的電影宇宙裡。」

該片原著多年來被改編過無數次，依然能跨越世代引起討論，雅各認為全因它呈現愛最真實、殘酷的樣貌，「不是童話式的浪漫，而是一種糾纏、撕裂、卻又無法真正分割的情感」。

雅各也形容，瑪格是片場最穩定也最耀眼的存在，「當你和她一起工作，你會停止抱怨任何事。」他笑說當自己已分身乏術，瑪格卻能同時處理更多事，且依然帶著笑容，「她的專注與強度，讓整個劇組都被推向更高的標準，真的令人驚嘆。」《“咆哮山莊”》全台上映中。

